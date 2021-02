FOTO Tricolorul românesc, pictat pe Monumentul Secuilor Martiri din Târgu Mureş / Poliția a deschis un dosar penal

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a deschis un dosar penal şi efectuează cercetări pentru identificarea persoanei sau persoanelor care, vineri seara, au vandalizat Monumentul Secuilor din Târgu Mureş, desenând pe acesta drapelul României, cu graffiti.





"La data de 05 februarie a.c, poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei municipiului Târgu Mureş au înregistrat un dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere. În fapt, la aceeaşi dată, în jurul orei 20.00, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că o secţiune a monumentului Secuilor Martiri, situat pe strada Secuilor Martiri, din municipiul Târgu Mureş, a fost vopsită în culorile roşu, galben şi albastru. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere, în vederea identificării autorilor şi luării măsurilor legale, sub supravegherea unităţii de parchet competente", a anunţat, sâmbătă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş într-un comunicat citat de Agerpres.





Într-o postare pe site-ul propriu, UDMR a arătat că este regretabil că prin aceste manifestări se încearcă provocarea de conflicte între comunităţile române şi maghiare, la o lună şi jumătate după ce acestea şi-au unit forţele pentru viitorul municipiului Târgu Mureş.





UDMR a condamnat toate manifestările extremiste şi a cerut locuitorilor din Târgu Mureş ca, oricât de scandalos li s-ar părea gestul, să nu cedeze acestei provocării şi să nu se lase incitaţi.