Alertă emisă pentru încă șase tipuri de măști de protecție neconforme. Care sunt acestea / InfoCons: În total au fost depistate 158 de tipuri de măști neconforme

Măsuri luate de operatorii economici: Withdrawal of the product from the market (De către: Importator)





Descriere: White foldable filter mask without any marking. The product is also sold online.





Descrierea ambalajului: White and green cardboard box with 20 masks inside.









Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele





Produsul promovează un potențial de protecție împotriva particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a fost certificată de un organism (european) relevant. În consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu fie protejat în mod corespunzător dacă nu este combinat cu măsuri suplimentare. Produsul nu este conform cu Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție și cu standardul european relevant EN 149.





Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de pe piață (De către: Comerciant cu amănuntul)





Descriere: Mască de protecție de tip KN95.Produsul a fost vândut și online.





Descrierea ambalajului: Sac de plastic albastru









Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele





Produsul este însoțit de o declarație de conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 și cu standardul european EN 149: 2009, dar nu a fost certificat ca atare de către organismul european competent. În consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și să nu fie protejat în mod corespunzător atunci când este combinat cu măsuri suplimentare. Produsul nu este conform cu Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție și cu standardul european relevant EN 149.





Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator): Import respins la frontieră





Descriere: Mască civilă de unică folosință





Descrierea ambalajului: Cutie care conține 50 măști într-o pungă de plastic









Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele





Produsul este însoțit de o declarație de conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 și cu standardul european EN 149: 2009, dar nu a fost certificat ca atare de către organismul european competent. În consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și să nu fie protejat în mod corespunzător atunci când este combinat cu măsuri suplimentare. Produsul nu este conform cu Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție și cu standardul european relevant EN 149.





Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Comerciant cu amănuntul): Interzicerea comercializării produsului și orice măsuri însoțitoare, Retragerea produsului de pe piață





Descriere: Mască cu jumătăți de protecție respiratorie albă din categoria KN95





Descrierea ambalajului: Cutie cu 10 bucăți de măști









Contrafăcut: NECUNOSCUT

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele









Descriere: Mască de protecție respiratorie albă cu jumătate de față.





Descrierea ambalajului: Cutie albă din carton cu indicații roșii și negre, care conține 20 de bucăți de măști împachetate separat în pungi din plastic. Mențiunile KN95 și FFP2 se găsesc în casetă.









Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele





Produsul promovează un potențial de protecție împotriva particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a fost certificată de un organism (european) relevant. În consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu fie protejat în mod corespunzător dacă nu este combinat cu măsuri suplimentare. Produsul nu este conform cu Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție și cu standardul european relevant EN 149.





Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de pe piață (De către: Distribuitor)





Descriere: Mască de protecție respiratorie albă cu jumătate de față.





Descrierea ambalajului: Pungă de plastic conținând 2 bucăți. Pe etichetă și pe mască se indică „respirator FFP2”





Potrivit InfoCons , alertele pentru cele 6 tipuri de măști neconforme au venit din Estonia, Letonia și Luxemburg.Produsele sunt următoarele, așa cum sunt ele descrise pe site-ul InfoCons Categorie: Echipamente de protecțieProdus: Particle filter maskMarcă: Daddy´s ChoiceDenumire: Infection Prevention Face MaskTipul/numărul modelului: Purismcod de bare: 6938497150097Numărul lotului: produced 30.03.2020Contrafăcut: UNKNOWNTip de risc: Riscuri pentru sănătate/alteleThe product bears a CE marking but is not certified as protective equipment by a relevant body. Consequently, the product might not fulfil the health and safety requirements and thus not properly protect if not combined with additional measures. / The product does not comply with the Personal Protective Equipment Regulation and with the relevant European standard EN 149.Țara de origine: Republica Populară ChinezăAlertă transmisă de: EstoniaTip de alertă: AlteleCategorie: Echipamente de protecțieProdus: Mască filtrantă de particuleMarcă: NecunoscutDenumire: YOMASI KN95Tipul/numărul modelului: YMS-AN95cod de bare: NecunoscutNumărul lotului: 0371-27939196Contrafăcut: NECUNOSCUTȚara de origine: Republica Populară ChinezăAlertă transmisă de: LetoniaTip de alertă: AlteleCategorie: Echipamente de protecțieProdus: Mască filtrantă de particuleMarcă: NecunoscutDenumire: NecunoscutTipul/numărul modelului: PEC-MS1cod de bare: NecunoscutNumărul lotului: NecunoscutContrafăcut: NECUNOSCUTȚara de origine: Republica Populară ChinezăAlertă transmisă de: LuxemburgTip de alertă: AlteleCategorie: Echipamente de protecțieProdus: Mască filtrantă de particuleMarcă: NecunoscutDenumire: Protective Mask KN95Tipul/numărul modelului: KN95cod de bare: 6973247460002Numărul lotului: NecunoscutContrafăcut: NECUNOSCUTȚara de origine: Republica Populară ChinezăAlertă transmisă de: LuxemburgTip de alertă: AlteleCategorie: Echipamente de protecțieProdus: Mască filtrantă de particuleMarcă: XinaDenumire: Protective Mask KN95Tipul/numărul modelului: Necunoscutcod de bare: NecunoscutNumărul lotului: NecunoscutProdusul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat de organismul european competent ca echipament de protecție. În consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și să nu fie protejat în mod corespunzător atunci când este combinat cu măsuri suplimentare. Produsul nu este conform cu Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție și cu standardul european relevant EN 149.Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Comerciant cu amănuntul): Interzicerea comercializării produsului și orice măsuri însoțitoare, Retragerea produsului de pe piațăȚara de origine: Republica Populară ChinezăAlertă transmisă de: LuxemburgTip de alertă: AlteleCategorie: Echipamente de protecțieProdus: Mască filtrantă de particuleMarcă: NecunoscutDenumire: UEACONTipul/numărul modelului: Necunoscutcod de bare: 3295249103358Numărul lotului: NecunoscutContrafăcut: NECUNOSCUTȚara de origine: Republica Populară ChinezăAlertă transmisă de: LetoniaTip de alertă: Altele