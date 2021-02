CEDO respinge ca inadmisibile toate cererile formulate de Mariana Rarinca, condamnată la închisoare cu suspendare pentru șantajarea Liviei Stanciu

Decizia CEDO poate fi consultată în documentul atașat.

Nimic nu indică în acest caz o încălcare flagrantă a dreptului intern în decizia de formare a completului care a pronunțat deciziile din 23 iulie 2015, 17 august și 11 septembrie 2015.

Curtea nu poate subscrie la afirmația petentei că decizia Curții de Apel București din 29 septembrie 2015 a fost arbitrară sau că a existat o încălcare flagrantă a dreptului intern în ceea ce privește compoziția nominală a completului care a pronunțat decizia din 22 octombrie 2015.

Curtea nu consideră ca fiind obiectiv justificate îndoielile petentei privind imparțialitatea completului care a pronunțat decizia din 22 octombrie 2015.

În ceea ce privește acuzația Marianei Rarinca, potrivit căreia condamnarea sa s-a bazat în special pe dovezile obținute de agenți sub acoperire, CEDO reiterează principiul folosirii agenților sub acoperire (Ramanauskas v. Lithuania (no. 2), no. 55146/14, §§ 52-62, 20 February 2018).

Dovezile în acest caz nu sugerează că agentul sub acoperire a provocat sau a incitat reclamanta să comită infracțiunea imputată. În momentul în care agentul sub acoperire a fost implicat în caz, reclamanta încercare deja în mod repetat să o contactele pe judecătoarea Livia Stanciu cu mesaje amenințătoare.

Reclamanta nu a oferit niciun argument sau dovadă capabile să contrazică concluzia jurisdicțiilor naționale, potrivit cărora mesajele de la agentul sub acoperire vizau clarificarea identității persoanei care o amenința pe judecătoare și solicitările sale exacte, și nu un îndemn la comiterea unei infracțiuni.



