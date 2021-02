Reacția ministrului Mediului față de scandalul de la Apele Române: E inadmisibil

”Am văzut o situație care mi-a dat de gândit, am văzut persoane fără pregătire de specialitate la Apele Române, lucrurile trebuie analizate de la județ la județ, de la administrație bazinală, la administrație bazinală și trebuie să profesionalizăm această instituție. O să vedem în cursul primăverii iarăși cât de mare o să fie presiunea pe această instituție pentru că în perioada inundațiilor trebuie să asigure acel suport tehnic și de specialitate de care are nevoie fiecare cetățean pentru a se simți în siguranță și sunt inadmisibile numirile politice de persoane care nu au absolut nicio legătură cu domeniul”, a declarat ministrul mediului Tanczos Barna, la Digi FM.Scandalul a izbucnit după ce Recorder.ro a semnalat cazul unei femei care a fost angajată la Administrația Bazinală de Apă (ABA) Prut-Bârlad, fără să știe măcar ce înseamnă debitul unui râu și cum se măsoară. La Administrația Prut-Bârlad este director Petru Avram, vicepreședinte PNL Iași. Acesta se recomandă subordonaților ca „un animal politic care va ajunge cel puțin ministru” și le cere specialiștilor din instituție să accepte angajați care nu au nicio pregătire profesională în domeniu.Recent, la departamentul care se ocupă de apărarea împotriva inundațiilor a fost angajată o tânără, Simona Iancu, care a fost patru ani chelneriță la un bar din Iași. Asta în condițiile în care ABA Prut-Bârlad are în subordine mai multe județe din Moldova, afectate periodic de inundații.