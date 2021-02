Procurorul Robert Fleckhammer, contestat de mai multe organizații civice, delegat de CSM la conducerea unei secții din DIICOT

Procurorul Robert Fleckhammer - contestat de mai multe organizații civice - a fost delegat la conducerea Secţiei de combatere a infracţiunilor de terorism şi a criminalităţii informatice din DIICOT, decizia fiind luată marți de către Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât delegarea în funcţia de procuror-şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor de terorism şi a criminalităţii informatice din cadrul DIICOT a lui Robert Fleckhammer, procuror-şef adjunct al acestei secţii, începând cu 8 februarie, până la ocuparea funcţiei, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

Decizia a fost luată cu 4 voturi "pentru" și 3 voturi "împotrivă".

Cu o zi în urmă, 12 ONG-uri și-au exprimat îngrijorarea față de intenția de numire a lui Robert Fleckhammer în funcția de șef al Secției de combatere a infracțiunilor de terorism și a criminalității informatice din cadrul DIICOT, apreciind că astfel de funcții de conducere "ar trebui să fie ocupate de procurori cu activitate profesională solidă și necontestată”.

Este vorba, după cum scria libertatea.ro , despre procurorul DIICOT care a instrumentat dosarul în care jurnalista Gabriela Scraba de la Radio România a fost pusă sub acuzare și trimisă în instanță pentru că oferise informații socotite de Fleckhammer secrete, despre deplasările pe bani publici ale lui Ovidiu Miculescu, numit de PSD președinte al Radio România. Dar judecătorii au invalidat acuzațiile DIICOT, arătând că era vorba despre date de interes public, potrivit sursei citate.Același Robert Fleckhammer este procurorul DIICOT care are în instrumentare din februarie 2020 dosarul de filaj al cvartetului Horațiu Radu (procuror, ex-adjunct interimar al Parchetului General, ex-agent guvernamental al României la CJUE și la CEDO) – Răzvan Păștilă (judecător) – Alex Costache (jurnalist TVR) – Cosmin Savu (jurnalist PRO TV)”, mai arată libertatea.ro. La un an de la acest incident de filare a unor magistrați și jurnaliști, care a stârnit scandal la acea vreme, nu există nicio soluție în acest dosar.