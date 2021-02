ONG-uri din Justiție, îngrijorate de intenția de numire a procurorului Robert Fleckhammer într-o funcție de conducere în DIICOT

ONG-urile consideră că orice funcție de conducere într-un parchet, cu atât mai mult în unul specializat precum DIICOT, ar trebui să fie ocupată de procurori cu activitate profesională solidă și necontestată. Din păcate, opinia publică a criticat felul în care unele dosare au fost instrumentate de către procurorul pentru care se solicită delegarea în funcția de procuror șef, în special dosarul magistraților și jurnaliștilor filați, precum și dosarul Radio România”.







1. Asociația Centrul de Advocacy și Drepturile Omului

2. Asociația Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică

3. Asociația Inițiativa pentru Justiție

4. Fundația Reaching Out

5. Fundația Freedom House România

6. Asociația Centrul Syene pentru Educație

7. Asociația Femeilor Românce din Italia

8. Asociația Cultural Socială Economică Christiana

9. Asociația Sexul vs. Barza

10. Asociația Funky Citizens

11. Asociația Expert Forum

12. Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă

ONG-uri care susțin acest demers:





„Scrisoarea de îngrijorare” a celor 12 ONG-uri, adresată Secției pentru procurori a CSM, vine în condițiile în care pe ordinea de zi de marți a acestei secții figurează ”Propunerea de delegare în funcția de procuror șef al Secției de combatere a infracțiunilor de terorism și a criminalității informatice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a domnului FLECKHAMMER ROBERT”.Este vorba, după cum scria libertatea.ro , despre procurorul DIICOT „care a instrumentat dosarul în care jurnalista Gabriela Scraba de la Radio România a fost pusă sub acuzare și trimisă în instanță pentru că oferise informații socotite de Fleckhammer secrete, despre deplasările pe bani publici ale lui Ovidiu Miculescu, numit de PSD președinte al Radio România”. Dar „judecătorii au invalidat acuzațiile DIICOT, arătând că era vorba despre date de interes public”, potrivit sursei citate.Același Robert Fleckhammer „este procurorul DIICOT care are în instrumentare din februarie 2020 dosarul de filaj al cvartetului Horațiu Radu (procuror, ex-adjunct interimar al Parchetului General, ex-agent guvernamental al României la CJUE și la CEDO) – Răzvan Păștilă (judecător) – Alex Costache (jurnalist TVR) – Cosmin Savu (jurnalist PRO TV)”, mai arată libertatea.ro. La un an de la acest incident de filare a unor magistrați și jurnaliști, care a stârnit scandal la acea vreme, nu există nicio soluție în acest dosar.Iată mai jos scrisoarea adresată de cele 12 ONG-uri Consiliului Superior al Magistraturii, Secția pentru procurori„SCRISOARE DE ÎNGRIJORAREONG-urile semnatare, active în domeniul accesului liber la justiție, sunt îngrijorate cu privire la felul în care, în continuare, au loc numirile unor procurori în funcții de conducere la DIICOT. Drept urmare, solicită Consiliului Superior al Magistraturii să acorde maximă responsabilitate discuțiilor referitoare la ”Propunerea de delegare în funcția de procuror șef al Secției de combatere a infracțiunilor de terorism și a criminalității informatice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a domnului FLECKHAMMER ROBERT”, ce se află pe ordinea de zi a CSM mâine, 2 februarie 2021.