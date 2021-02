Florin Cîțu a sporit puterile directorului său de cabinet și le-a minimalizat pe cele ale șefului cancelariei / O decizie a premierului fentează înțelegerile din coaliția de guvernare

​Premierul Florin Cîțu s-a asigurat, printr-o decizie publicată în Monitorul Oficial, că oamenii săi apropiați vor fi cei care vor controla activitatea Cancelariei prim-ministrului. Potrivit unei cutume guvernamentale, persoanele care coordonează Cancelaria sunt oameni apropiați și de încredere ai premierului, însă negocierile dintre PNL și USR-PLUS nu au ținut cont de acest lucru. Astfel, Florin Cîțu s-a trezit în situația ca șeful Cancelariei să fie impus de USR-PLUS, iar persoana propusă pentru această funcție să fie departe de ceea ce înseamnă anturajul premierului, chiar dacă până să intre în PLUS, aceasta a fost mulți ani membru PNL. În aceste condiții, Cîțu a emis o decizie prin care a limitat foarte mult atribuțiile șefului cancelariei, sporindu-le pe cele ale șefei sale de cabinet.





De altfel, directorul de cabinet va avea și rang de secretar de stat.



















Ce prevede Decizia privind atribuțiile și funcționarea cancelariei prim-ministrului





Atribuțiile șefei de Cabinet:

contribuie, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, la implementarea politicilor și stabilirea obiectivelor în domeniul relațiilor internaționale, potrivit Programului de guvernare și obligațiilor ce derivă din strategiile naționale și din instrumentele juridice internaționale la care România este parte. În acest scop:

colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe în vederea alcătuirii agendei de politică externă a prim-ministrului, în funcție de prioritățile în domeniu ale Programului de guvernare;

gestionează, cu ajutorul Ministerului Afacerilor Externe, agenda de politică externă a prim-ministrului, prin sprijinirea organizării de acțiuni politice bilaterale, sprijinirea organizării participărilor prim-ministrului la reuniuni internaționale, urmărirea implementării deciziilor stabilite în cadrul evenimentelor de politică externă la care participă prim-ministrul sau a dispozițiilor în domeniu ale prim-ministrului, stabilite în cadrul ședințelor Guvernului, implicarea în redactarea documentației necesare derulării în condiții optime a secvențelor de dialog politic bilateral și multilateral;

pregătește, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și cu alte instituții abilitate ale Guvernului, luările de poziție ale prim-ministrului în domeniul relațiilor internaționale;

contribuie la derularea acțiunilor întreprinse de alte structuri ale Guvernului în domeniul relațiilor internaționale, în scopul asigurării unității și coerenței mesajului guvernamental, în completarea avizului și sprijinului furnizat de Ministerul Afacerilor Externe;

colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe în vederea acordării de asistență de specialitate în domeniul relațiilor internaționale entităților din coordonarea prim-ministrului;

menține, în domeniul reprezentării, legături cu ambasadele străine în România și cu organismele internaționale reprezentate în țară, în scopul informării acestora, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, asupra aspectelor care privesc domeniile de activitate a Guvernului;

asigură realizarea activităților referitoare la protocol care deservesc prim-ministrul, Secretariatul General al Guvernului și structurile fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;

asigură, alături de Secretariatul General al Guvernului, buna desfășurare a relației cu Parlamentul în domeniul său de activitate;

asigură derularea relației instituționale cu Secretariatul General al Guvernului;

analizează, verifică și valorifică informațiile din domeniul securității naționale;









1. Departamentul pentru Relații Interetnice, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului;

2. Departamentul pentru dezvoltare durabilă, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului;

3. Agenția Națională pentru Romi, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

4. Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel", instituție publică cu personalitate juridică;

5. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

Alianța USR-PLUS cerut, în cadrul negocierilor cu PNL și UDMR, funcția de șef al Cancelariei, iar propunerea lor a fost Victor Giosan (58 ani) de la PLUS. Acesta a fost mulți ani, până să ajungă la PLUS, membru PNL, apropiat al lui Tăriceanu. Potrivit CV-ului, a terminat facultatea la ASE, în 1986. Primii zece ani din carieră, până în 1996, a fost expert IT și economist la compania Vâlceana SA. Apoi, până în 2000, a fost consilier municipal și viceprimar la Râmnicu Vâlcea. În parioada martie 2005- ianuarie 2009 a lucrat în Guvernul Tăriceanu, pe funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului. În Guvernul Cioloș a fost consilier de stat în cadrul cancelariei. În restul timpului, a fost consultant local și consulatant internațional în domeniul finanțelor, în cadrul mai multor companii și organizații, printre care Banca Mondială și UNICEF.Florin Cîțu preferă, totuși, ca propria cancelarie să fie coordonată de oamenii săi de încredere, nu de persoane impuse din alte zone, cu care nu a mai lucrat, potrivit surselor HotNews.ro. Astfel, prin decizia publicată săptămâna trecută în Monitorul Oficial, mare parte din atribuții va fi împărțită între directoarea de cabinet și purtătorul de cuvânt. Șefa de cabinet este Mihaela Paraschiv, cu care a lucrat și la Ministerul Finanțelor. Aceasta a lucrat în Senat pe mai multe funcții, începând cu ianuarie 2013. A fost consilierul președintelui Senatului în perioada ianuarie 2014- martie 2014. Atunci, președintele Senatului era Crin Antonescu. Ulterior a fost consilier parlamentar. Anul trecut a deținut provizoriu funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare.