LIVETEXT VIDEO Noi proteste masive în Rusia: Poliția a arestat peste 2.000 de ruși ieșiți în stradă și la -40 C / ”Libertate” și ”Putin e un hoț”, au scandat manifestanții

Russian military out in force to meet this weekend’s demonstrations. pic.twitter.com/t7FIpEr7vL — ian bremmer (@ianbremmer) January 31, 2021

Navalny protesters in Moscow streaming towards Three Stations after their revised gathering place also closed down, and centre in lockdown pic.twitter.com/FykJYi6JNn — Tom Parfitt (@parfitt_tom) January 31, 2021

Violent clashes now in Chelyabinsk, in the Urals.



It’s half an hour till the start of the Moscow protest, where Navalny and his allies are hoping for a huge turnout. The city saw an estimated 40,000 last Saturday. pic.twitter.com/cZ11p9bRdX — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) January 31, 2021

Тоже Нижний Тагил, но уже шествие. Люди скандируют: «Мы здесь власть!» pic.twitter.com/cR53LjUwOV — Команда Навального (@teamnavalny) January 31, 2021

Наш большой стрим о протестах по всей стране вот-вот начнётся. Включайте «Навальный LIVE»! https://t.co/VWIBYXZEFu pic.twitter.com/IabTrqS2M3 — Команда Навального (@teamnavalny) January 31, 2021

Шествие в Новосибирске!



Очень много людей, спасибо вам большое, что вышли! pic.twitter.com/r1zFdROafS — Команда Навального (@teamnavalny) January 31, 2021

Anastasia Vasilyeva, an ally of Alexei Navalny, decided to play the piano while police raided her house along with other properties connected to the Kremlin critic pic.twitter.com/BkGOQVyVEK — Reuters (@Reuters) January 28, 2021

Imagini distribuite pe rețele sociale surprind desfășurarea forțelor de ordine ruse, arătând o mobilizare fără precedent.Bilanțul arestărilor a ajuns la 2.119, potrivit Reuters.Soția lui Navalnîi, Iulia, a fost reținută de poliție la protestele de la Moscova, potrivit Reuters, care citează aliați ai liderului opoziției ruse. Alte 300 de persoane au fost arestate în capitală.Iulia Navalnîi a fost arestată și la protestele de săptămâna trecută.În Moscova, protestatarii se îndreaptă spre alte locații decât cele anunțate. Inițial, demonstrațiile urmau să aibă loc în apropiere de Kremlin și de sediul central al FSB, însă zonele respective au fost practic transformate în fortărețe de nepătruns de către forțele de ordine.Bilanțul arestărilor este de peste 1.000, în 40 de orașe, potrivit grupului independent OVD-info.În orașul siberian Novosibirsk cel puțin 2.000 de ruși au mărșăluit pe străzi scandând: ”Libertate” și ”Putin e un hoț”, relatează BBC News.În Iakutsk, la o temperatură de minus 40C, un protestatar spune că e primul miting la care participă."M-am săturat de despotism și de ticăloșia autorităților. Nu au răspuns la nicio întrebare. Vreau claritate, transparență, vreau schimbare. De asta am venit azi aici”, spune Ivan, citat de BBC News În jur de 1.000 de demonstranți au manifestat și în orașul siberian Omsk, în timp ce în Yekaterinburg (zona Urali) s-au înregistrat în jur de 7.000 de protestatari.Numărul celor arestați a ajuns la 519 potrivit grupului de monitorizare OVD-Info citat de Reuters. Autoritățile ruse anunțaseră că protestele nu sunt autorizate și forțele de ordine vor acționa în forță pentru dispersarea manifestanților. Rușii au ieșit în stradă de la priele ore în peste 20 de orașe din Siberia și estul extrem.Poliția a intervenit împotriva manifestanților din orașul Chelyabinsk, potrivit unor înregistrări video publicate pe twitter și preluate de site-ul Moscow Times Poliția a reținut 261 de persoane la protestele neautorizate care se defășoară duminică în mai multe orașe din Rusia, manifestanții cerând eliberarea din închisoare a lui Alexei Navalnîi, potrivit grupului de monitorizare OVD-Info citat de Reuters.Oamenii au ieșit în stradă în mai multe orașe din Siberia și Estul extrem. În Moscova, protestatarii intenționează să demosntreze în apropiere de Kremlin și de sediul FSB.Au început deja arestările în capitală. Poliția l-a reținut pe unul dintre aliații lui Navalnîi, activistul Dmitry Nizovtsev, potrivit Meduza . Poliția i-ar fi supravegheat casa pe tot parcursul nopții.Protestatarii au ieșit în stradă în Khabarovsk și Vladivostok, în număr destul de mare, în ciuda faptului că inițial organizatorii se temeau că mulți vor renunța la demonstrații, relatează Meduza. Oamenii scandează ”Noi suntem puterea!”.În Moscova, agenții de poliție opresc trecătorii, îi legitimează și le verifică bagajul, potrivit sursei citate. Poliția ar fi arestat deja șase personae în Capitală, deși manifestația ar urma să înceapoă abia peste o oră.Mitinguri în masă în sprijinul lui Navalnîi sunt așteptate duminică în toată Rusia, în ciuda avertismentelor poliției cu privire la adunări.De altfel, pe contul de twitter al lui Navalnîi a fost deja publicat un mesaj prin care oamenii sunt încurajați să iasă în stradă și un link unde protestele vor putea fi văzute LIVE.Rușii au demonstrat deja în orașul Novosibirsk. Imaginile au fost redistribuite de Navalnîi.Multe dintre restaurantele și magazinele din centrul capitalei vor fi închise, în timp ce transportul va fi redirecționat, relatează BBC News. Protestele de săpătmâna trecută s-au soldat cu 4.000 de arestări în capitală și în mai multe orașe din țară, oamenii ieșind în stradă și la -50 de grade în micul oraș siberian Iakutsk.Mai mulți apropiați ai lui Navalny au fost reținuți de săptămâna trecută și alții, inclusiv fratele său și activistul Pussy Riot, Maria Alyokhina, au fost arestați la domiciliu.Percheziții au avut loc la domiciliul mai multor aliați ai liderului opoziției, printre care și Anastasia Vasilyeva care a decis să cânte la pian în timp ce poliția îî scotocea prin casă.Editorul șef al unui site web rus specializat în drepturile omului, Serghei Smirnov, a fost, de asemenea, arestat.Navalnîi a contestat arestarea însă apelul său a fost respins de instanță. Liderul opoziției ruse a fost arestat pe 17 ianuarie imediat după revenirea sa din Germania unde a stat mai multe luni, pentru a fi tratat după episodul otrăvirii sale cu agentul Novichok. Navalnîi a acuzat direct Kremlinul de tentativă de asasinat, acuzații respinse de Moscova.Autoritățile ruse susțin că acesta trebuia să se prezinte regulat la poliției în condițiile unei sentințe cu suspendare.Navalnîi a denunțat reținerea sa ca fiind ilegală, argumentând că autoritățile știau că este tratat la Berlin pentru otrăvirea cu Novichok, care a avut loc în Rusia în august anul trecut.