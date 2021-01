Trump, abandonat de cinci avocați cu mai puțin de două săptămâni înaintea procesului din Senat

Potrivit surselor avocații nu au fost de acord cu strategia de apărare dorită de fostul lider de la Casa Albă, pus sub acuzare de către Congres cu câteva zile înainte de încheierea mandatului său.CNN susține că decizia de retragere a acestora reprezintă o întorsătură dramatică în condițiile în care fostul președinte, primul din istoria SUA care este judecat după terminarea mandatului, a avut dificultăți în a-și găsi apărători.Procesul din Sent ar urma să înceapă pe 8 februarie.Motivul principal ar fi acela că Trump insistă ca avocații să prezinte poziția sa potrivit căreia alegerile prezidențiale din noiembrie ar fi fost viciate de o mare fraudă electorală. Practic, întreaga apărare ar trebui construită, în opinia sa, pe ideea că alegerile au fost furate și nu pe contestarea juridică a procedurii de judecare a unui președinte care și-a încheiat mandatul.Deși democrații dețin acum majoritatea atât în Camera Reprezentaților, care l-a pus sub acuzare pe Trump, cât și în Senat, care îl va judeca pe fostul președinte, șansele ca acesta să fie găsit vinovat sunt extrem de mici.Pentru condamnarea sa este nevoie de o majoritate calificată de două treimi. Dacă ar fi găsit vinovat, Trump ar avea interdicția de a mai ocupa funcții de demnitate publică.