Mărturia medicului care era de gardă când a izbucnit incendiul la „Matei Balș”: „Am auzit țipete de ajutor, deja în secție era un fum foarte gros și nu am putut să mai înaintez”

Medicul Cătălin Apostolescu care era de gardă în momentul izbucnirii incendiului la „Matei Balș” povestește că a auzit țipete de ajutor, iar când a ieșit pe hol deja fumul era atât de gros încât nu a mai putut înainta. A ales să-i ajute pe oamenii care ieșiseră pe balcon ca să se salveze și a sunat la pompieri.

„​Întâi am auzit o voce de bărbat, am presupus că este pacient, pentru că știam personalul. După aceea, la foarte scurt timp am auzit țipete de ajutor, o voce feminină, am ieșit din cameră, dar deja în secție era un fum foarte gros și nu am putut să mai înaintez. Atunci am ales varianta să încerc să ajut oamenii prin balcon”, a declarat medicul într-o intervenție la Antena 3