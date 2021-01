Avertismentul lui Cîțu după incendiu: Ieșiti din birouri și faceți-vă treaba! Altfel plecați acasă / Este nevoie de investiții

”, a mai spus Cîțu.

Pe de altă parte, el a lăudat intervenția rapidă a echipajelor de urgență, comentând că în absența unei intervenții prompte, am fi putut asista la o tragedie și mai mare.Cîțu a mai spus că este nevoie de investiții în sistem și că este inacceptabil ca 90% din resursele de la buget să meargă în salarii.”Deși au fost alocate resurse importante acestui sector, doar anul trecut au fost alocați aproape 65 de miliarde de lei, adică 6,1% din PIB, doar o parte din acești bani au fost alocați investițiilor. Este momentul pentru toată lumea să înțelegem că nu putem să mergem așa mai departe. Nu putem să cheltuim 90 - 95 la sută din resurse pe salarii si sporuri”, a declarat Cîțu.Premierul a mai spus că a fost constituită o echipă care va prezenta un raport, pe lângă ancheta penală.”Pe lângă aspectul penal, există o echipă complexă pe care am constituit-o cu Corpul de Control, Corpul de Control al MS, care va prezenta un raport. Avem un raport preliminar, dar aștept concluziile finale și să avem și pașii pentru etapa următoare. S-a întâmplat anul trecut și se pare că nu am învățat nimic din acea experiență. S-a întâmplat astăzi (vineri – n.r.) din nou. Așa nu mai merge. Angajaților din administrație, angajaților Ministerului Sănătății, inspecțiile de sănătate, instituțiile de control ale Ministerului Sănătății le spun