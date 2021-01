Dezvăluirile unui fost spion KGB: ”Trump era ținta perfectă. Rusia l-a cultivat vreme de 40 de ani”

Yuri Shvets, care a fost trimis la post în Washington de către sovietici, în anii 80, îl compară pe fostul președinte american cu spionul britanic “the Cambridge five”, cel care a transmis Moscovei o serie de informații secrete în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și la începutul Războiului Rece.Acum în vârstă de 67 de ani, Shvets este o sursă cheie pentru cartea jurnalistului Craig Unger și care se intitulează ”American Kompromat”. Jurnalistul este cunoscut pentru alte lucrări ”House of Trump, House of Putin”. Cartea explorează și relația dintre fostul lider de la Casa Albă și magnatul Jeffrey Epstein.“Acesta este un exemplu al modului în care erau recrutați oamenii încă de pe băncile facultății, pentru ca mai apoi să ajungă în poziții extrem de importante. Ceva de genul acesta s-a întâmplat și cu Trump”, a povestit Shvets în cadrul unei convorbiri telefonice cu Guardian.Shvets, fost maior KGB care acum locuiește în Virginia, era agent sub acoperire, fiind prezentat drept corespondent la Washington al agenției de presă ruse Tass, în anii 1980.În 1993, acesta s-a mutat definitiv în SUA și a obținut cetățenie americană , lucrând și acum în calitate de investigator în probleme de securitate. El a fost partener de afaceri cu Alexander Litvinenko, asasinat la Londra în 1996.În cartea citată, jurnalistul Unger descrie modul în care Trump a apărut pentru prima dată pe ”radarul” rușilor în 1977 când s-a căsătorit cu prima sa soție, Ivana Zelnickova, un model din Cehia (pe atunci- Cehoslovacia). Trump a devenit ținta unei operațiuni de spionaj supervizată de spionajul din Cehoslovacia, în colaborare cu KGB.Trei ani mai târziu, Trump și-a deschis prima sa afacere imobiliară, hotelul Grand Hyatt din New York situat lângă Grand Central. Trump a cumpărat 200 de televizoare pentru hotel de la Semyon Kislin, un emigrant provenit din URSS care era co-proprietar al companiei de produse electronice Joy-Lud, cu sediul pe Fifth Avenue.Potrivit lui Shvets, Joy-Lud era o companie controlată de KGB, iar Kislin era de fapt agent de recrutare, acesta recomandându-l pe Trump drept un tânăr om de afaceri aflat în plină ascensiune, care ar putea fi o bună achiziție. Ulterior, Kislin a negat orice legătură cu KGB.În 1987, Trump și Ivana au vizitat Moscova și Sankt Petersburg, pentru prima oară. Shvets susține că Trump a fost prelucrat de agenții KGB, care i-au sugerat că ar trebui să intre în politică. KGB reușise deja să colecteze foarte multe informații despre personalitatea lui Trump.Shvets spus că agenții ruși îi făcuseră deja profilul unui om ”extrem de vulnerabil din punct de vedere intelectual și psihologic”. În plus, îi plăcea să fie complimentat. “Au exploatat acest aspect. Au jucat cartea asta, au pretins că erau extraordinar de impresionați de personalitatea lui și că este exact genul de om care ar trebui să fie președintele SUA într-o bună zi: oameni ca el sunt cei care ar putea schimba lumea”, povestește fostul agent KGB care se declară dezamăgit de raportul Muller tocmai pentru că acesta a investigat doar posibile infracțiuni, fără să meargă și pe pista contrainformațiilor și să cerceteze istoricul relațiilor lui Trump cu Rusia.Autorul cărții conchide că fenomenul Trump nu a fost rezultatul vreunui plan grandios, ci doar rodul unei operațiuni masive în care rușii încercau să recruteze zeci și zeci de oameni. “Trump era victima perfectă: vanitatea, narcisismul l-au făcut să fie victima perfectă pentru recrutare. A fost cultivat vreme de 40 de ani, până când a fost ales președinte”.