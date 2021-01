Klaus Iohannis, apel către coaliția de guvernare la „unitate și hotărârea de a lua deciziile corecte, chiar dacă sunt dificile” VIDEO

„Numai lucrând împreună, prin efortul comun al autorităților statului și al mediului de afaceri, putem atinge destinația drumului pe care România pornește la început de an, către reforma statului și bunăstarea economică. Pentru a atinge aceste deziderate este nevoie, totodată, de unitatea partenerilor de coaliție și de hotărârea lor în a lua deciziile corecte, chiar dacă sunt și decizii dificile”, a spus șeful statului.Klaus Iohannis a subliniat că actuala clasă politică are „șansa și responsabilitatea” de a accelera „reformele esențiale”, nominalizând specific sănătatea, educația, transporturile și interacțiunea stat-cetățean, în condițiile în care „prea mult timp în ultimele trei decenii s-a bătut pasul pe loc, prea multe oportunități au fost ratate”.În acest sens, „preocupările actuale ale Guvernului și ale Parlamentului pentru reforme și investiții trebuie transpuse cât mai curând în propuneri concrete, care să vizeze reformarea unor sectoare cheie”, a precizat președintele.În ceea ce privește evoluția economică din acest an, șeful statului vorbește despre „semnale încurajatoare de revenire a creșterii economice”, în condițiile în care prognozele indică faptul că România va beneficia de o creștere cu 4,3% în 2021, „un procent destul de bun, dat fiind contextul în care ne aflăm”.Însă, în fața spectrului „dezechilibrelor economice” sunt esențiale „consolidarea situației finanțelor publice, precum și aplicarea de politici de susținere a creșterii competitivității, cu accent special pe creșterea exporturilor și atragerea de investiții pe termen lung”, a mai spus Iohannis, care a subliniat că „evoluțiile economice din perioada următoare vor fi direct influențate de ritmul și succesul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, atât la nivel european, cât și național”.