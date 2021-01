[P] ViruProtect STADA este disponibil și în România

pulverizați în partea din spate a gâtului;

sunt indicate câte 2 pulverizări la fiecare 2 ore, de maxim 6 ori pe zi;

administrați ViruProtect STADA în condiții de igienă și siguranță: utilizarea spray-ului de către o singură persoană, pentru a se evita răspândirea bolii, igienizarea corectă a mâinilor înainte de utilizare și evitarea inhalării în timpul pulverizărilor;

nu utilizați produsul în timpul sarcinii sau alăptării, deoarece nu există date clinice.

Disponibilitatea produsului ViruProtect STADA pe piața farmaceutică din România se datorează companiei STADA, companie farmaceutică de origine germană, prezență importantă în producția de medicamente și dispozitive medicale de mai bine de 120 de ani. Stada Arzneimittel AG este prezentă în 120 de țări, cu aproximativ 50 de reprezentanțe, 20 de fabrici și circa 11.000 de angajați în întreaga lume. Portofoliul companiei este marcat de varietate, de la medicamente ce se eliberează pe bază de prescripție medicală, inovative și generice, la medicamente fără prescripție medicală și produse farmaceutice specializate (biosimilare).Inovația acestui produs constă în alăturarea glicerolului și tripsinei. Formula rezultată creează o barieră tranzitorie osmotic activă, care captează și inhibă capacitatea de legare a virusurilor, făcându-le imposibilă intrarea în celule și infectarea acestora. În plus, ViruProtect STADA creează o barieră care protejează cavitatea bucală și gâtul, împiedicând infectarea căilor respiratorii inferioare. Astfel, ViruProtect STADA blochează, dezactivează și protejează împotriva principalelor virusuri de răceală și gripă, inclusiv a SARS-CoV-2 (1). Un studiu publicat în Journal of Medical Virology de către Wiley Periodicals LLC susține că ViruProtect STADA are o eficiență de 98,3% împotriva SARS-CoV-2, inactivând acest virus și reducându-i încărcătura virală cu 98,3%, în doar 20 de minute.Însă nu doar SARS-CoV-2 este inactivat de către ViruProtect STADA, ci și cele mai frecvente virusuri de răceală și gripă (Rinovirus, Virus gripal uman de tip A, Coronavirus uman, Virus Respirator Sincițial, Adenovirus). Infecțiile respiratorii, în general, sunt cele mai frecvente dintre toate afecțiunile. Conform unui studiu realizat de Facultatea de Medicină de la Universitatea Harvard , copiii suferă până la 5 infecții respiratorii pe an, iar adulții până la 3 astfel de infecții.Deoarece este eficient în dezactivarea virusurilor care pot fi prezente pe membrana mucoasă, împiedică pătrunderea acestora în sistemul uman și grăbește vindecarea, ViruProtect STADA se administrează atât la apariția primelor simptome ale gripei sau răcelii, cât și preventiv, în cazul expunerii la virusuri, când există riscul unei infecții respiratorii. Administrat de la primele semne ale răcelii sau gripei, ViruProtect STADA poate reduce cu până la jumătate perioada simptomatică.ViruProtect STADA este un dispozitiv medical sub formă de spray oral, conceput astfel pentru a acționa în zona de pătrundere a virusurilor, respectiv cavitatea bucală și gâtul. Toate particulele inhalate trec prin această zonă, astfel că spray-ul oral ViruProtect STADA blochează migrarea către tactul respirator inferior a virusurilor inhalate pe nas și gură.Pentru administrarea ViruProtect STADA, țineți cont de următoarele recomandări:ViruProtect STADA este indicat adulților și copiilor cu vârsta peste 4 ani, atunci când există un risc acut de infecție ca urmare a expunerii la virusuri (în transportul public, la serviciu, în familie sau în grupul de prieteni) sau de la primele semne de răceală și gripă. Administrat de la primele semne ale răcelii sau gripei, ViruProtect STADA poate reduce cu până la jumătate perioada simptomatică.ViruProtect STADA este disponibil în farmaciile din România începând cu luna ianuarie 2021. Însă este important de menționat că, într-o primă etapă, stocul va fi limitat. Mai multe detalii despre ViruProtect STADA sunt disponibile pe website-ul produsului: www.viruprotect.ro (1) In-vitro study, Gudmundsdottir et al. (2020) J Med Virol, doi: 10.1002/jmv.26554