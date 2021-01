Zaman România: Oamenii lui Erdogan stabilesc regulile de rugăciune în cimitirul musulman din București

O familie de musulmani care trăiește în București și a vrut să se roage în cimitirul mahomedan a fost informată că trebuie să primească acordul Ambasadei Turciei din București pentru a putea intra în cimitir, potrivit publicației Zaman România.





S.G, cu dublă cetățenie turcă și română, a relatat pentru reporterii Zaman România că duminică dimineață a fost împreună cu familia sa pentru a se ruga la cimitirul musulman din bulevardul Ghencea.





“În jurul orei 11 am ajuns la ușa cimitirului, am văzut că este închis. Am văzut anunțul cu programul de vizitare și, de la poartă, am făcut o rugăciune și le-am explicat copiilor despre cimitir. Când ne pregăteam să plecăm, a ieșit un domn căruia i-am exprimat intenția noastră, iar el mi-a cerut buletinul” a explicat S.G.





Angajatul cimitirului, Mehmet Oner, le-a adus la cunoștință că este nevoie să facă poză la un buletin pe care să o trimită la Ambasadei Turciei din București, de unde familia poate primi acordul de a intra în cimitir.





“Am fost șocat. Pentru o simplă rugăciune de ce să iau acordul de la ambasadă? Am plecat indignat”, a povestit cetățeanul.





Ambasada Turciei din București nu au comentat situația până la ora publicării acestui articol.





Publicația Zaman amintește că de la începutul lunii noiembrie programul de acces în cimitir a fost limitat.





Cimitirul musulman din București a fost înființat în 1932 și este dedicat martirilor soldați turci din Primul Război Mondial, dar și musulmanilor de pe teritoriul României.