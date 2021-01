Raluca Prună, fost ministru al Justiției: Autoritățile stau și tolerează rețele de vaccinări paralele. Scapă cine poate, succes

„Speța e așa: programarea unei persoane apropiate din familie, de 85 de ani, nedeplasabila. Am înscris-o pe platforma acum 2 săptămâni și am așteptat cuminte ca marele comitet de coordonare a haosului in vaccinare sa decidă cum e cu echipele mobile”, povestește Raluca Prună, care adaugă că a discutat miercuri dimineața cu 6 persoane la numerele de telefon publice, și „absolut niciuna nu mi-a putut da nicio informație”. „Nici DSP la numerele publice de pe site-ul Ro vaccinare, nici 112. Nimeni”.În plus, o persoană care s-a prezentat ca fiind de la DSP i-ar fi închis telefonul.„Nu am putut afla NIMIC, nicio informație despre echipe mobile. (...) Am multe întrebări pe lângă misterul cu echipele mobile pentru cei nedeplasabili. De pildă cum anume funcționează chestia cu oamenii străzii care au prioritate, o fi fost vreunul care chiar e om al străzii vaccinat? Cum funcționează lucrurile pentru cei care sunt in rural, dacă in București nu poți afla o informație simpla?”, se întreabă Raluca Prunp.Fostul ministru spune că experiența i-a „întărit impresia ca rămânem incapabili sa organizam ceva care sa funcționeze, nici măcar in aceasta pandemie”.„De fapt suntem experți in organizarea de lucruri care sa aibă fisuri multe, portițe prin care sa se strecoare veșnicii descurcăreți de serviciu deghizați in ‘personal critic’, ‘oameni ai străzii’ sau orice îți da prioritate. A avea 85 de ani și a fi nedeplasabil, a fi de fapt peste 65 de ani și bolnav cronic nu înseamnă nimic in România in aceasta pandemie. Autoritățile stau și tolerează rețele de vaccinări paralele. Scapă cine poate, succes...”, mai scrie Raluca Prună, care a fost colegă în Guvernul Cioloș atât cu Raed Arafat, cât și cu ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu.