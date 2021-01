Suedia suspendă plățile pentru vaccinul Pfizer și cere explicații privind numărul dozelor dintr-un flacon

Suedia vrea lămuriri despre numărul de doze care i-au fost facturate, după ce Pfizer a facturat câte şase doze per flacon, în loc de cele cinci convenite.Suedia dorește acum ca Bruxellesul şi Pfizer să ajungă la un acord cu privire la câte doze sunt conţinute într-un flacon.”Până acum, noi am spus companiei că trebuie să aşteptăm cu facturile care sunt disponibile până obţinem claritate despre ce se aplică”, a spus epidemiologul-şef Anders Tegnell pentru Dagens Nyheter.Pfizer Suedia a refuzat să comenteze pentru Reuters, însă a precizat pentru Dagens Nyheter că a facturat pentru şase doze per flacon.Uniunea Europeană şi Pfizer au convenit iniţial că fiecare flacon va conţine cinci doze, însă ulterior s-a descoperit că pot fi extrase şase doze cu ajutorul unei seringi speciale.”Este inacceptabil. Dacă o ţară are mijloace doar pentru a extrage cinci doze, înseamnă că a primit mai puţine doze pentru acelaşi preţ”, a declarat coordonatorul suedez al vaccinării, Richard Bergstrom. (Sursa: Agerpres