Ghidul înregistrării unei persoane juridice în platforma de vaccinare anti-COVID: Cine si cum poate programa la vaccinare angajații unei firme

Pasul 1. Crearea contului

Pasul 2. Înscrierea firmei în platforma STS

Pe de altă parte, este la fel de important de precizat că datele care apar automat pe această declarație pe proprie răspundere sunt exclusiv ale celui care a introdus toate aceste date în sistem și a ajuns până la acest moment cu procesul de înrolare a persoanei juridice.

Dacă însă toți pașii de până acum au fost făcuți de o persoană, care deține un certificat digital calificat și a fost și împuternicită în mod corespunzător de o anumită entitate juridică pentru a o înrola în platforma de vaccinare anti-COVID, înrolarea ar trebui să se finalizeze cu succes.

Serviciul de Telecomunicații Speciale precizează în cele ce urmează următorii pași: adăugarea beneficiarilor/angajaților pentru vaccinare și programarea la vaccinare.

Pasul 2. Adăugarea beneficiarilor vaccinării





Pasul 3. Programarea la vaccinare

Ce probleme am întâmpinat la înrolarea unei firme: Mai multe întrebări și răspunsurile STS

Cine poate face deci înrolarea unei firme?

Ce fel de certificat digital calificat este necesar?

- Un contabil care are certificat digital emis pe numele său (fără a fi reprezentant autorizat al unei/unor firme), dar este împuternicit de mai multe firme în relația cu ANAF poate să înroleze mai multe firme și să programeze în platforma pentru vaccinare angajații de la firmele la care este împuternicit pentru această procedură?

- Cum verificați dacă o persoană care are certificat digital emis pe numele sau este sau nu împuternicit de o anumită firmă să programeze angajații acelei firme spre vaccinare?

- O problemă care poate apărea este ca „certificatul cu care a semnat nu este în lista de certificate asociate utilizatorului” (pagina 19 din manual). Se interoghează o baza de date/Și dacă da, ce bază de date?

" Persoana împuternicită care înrolează firma trebuie să aibă certificat digital calificat și să folosească semnătură electronică extinsă. Aceasta poate folosi orice certificat calificat valid pe care îl deține.

Aceasta poate folosi orice certificat calificat valid pe care îl deține. Aplicația verifică validitatea certificatului calificat, iar persoana împuternicită prin aplicarea semnăturii electronice extinse își asumă corectitudinea datelor introduse.

Astfel, prin aplicarea semnăturii electronice, sub incidența prevederilor art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, utilizatorul autentifică declarația pe proprie răspundere privind faptul că este reprezentantul persoanei juridice cu scopul administrării programărilor angajaților în cadrul „Platformei naționale de programare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19”, respectiv faptul că programarea se efectuează în baza acordului prealabil al angajatului, datele completate sunt corecte și corespund realității, iar persoanele programate se află într-o relație de colaborare cu persoana juridică menționată.

Certificatul calificat este unic și reprezintă identitatea posesorului acestuia. Aplicația verifică faptul că datele persoanei împuternicită de entitatea juridică corespund cu datele înscrise în certificat.

Este important de precizat că o persoană, împuternicită în mod corespunzător, poate reprezenta și înscrie pe platformă mai multe entități juridice.", au precizat oficialii STS.

Ce se întâmplă cu firmele care nu au un reprezentant/împuternicit care să dețină certificat digital calificat? Mai pot aceste firme să-și programeze angajații în platformă?

Mulți administratori de firme mici care se încadrează în etapa a doua de vaccinare s-au speriat în aceste zile că nu își pot programa angajații la vaccinare în platforma Rovaccinare, dezvoltată de STS, deoarece nu dețin un certificat digital calificat, necesar înrolării în platforma de vaccinare anti-COVID.Sigur că firmele au contabili care dețin certificate digitale, însă aceștia sunt împuterniciți în relația cu ANAF, spre exemplu, nu pentru a programa spre vaccinare anti-COVID angajații acelei firme, mai ales că procesul de înrolare cere completarea unei declarații pe proprie răspundere care este musai să fie semnată digital, iardespre firma care ar fi beneficiară a etapei a 2-a de vaccinare ori angajații acesteia.Nici înpentru înrolarea persoanelor juridice nu este precizat clar cine poate face înrolarea, deoarece sunt 2 noțiuni care apar –(care este de regula administratorul dacă ne gândim la reprezentantul legal) și(care poate fi oricine pe baza unei împuterniciri semnată de reprezentant).și vă prezentăm în cele ce urmează cine și cum poate face înrolarea unei firme și programarea la vaccinare a angajaților. Vom vorbi și despre problemele ce pot fi întâmpinate, însă după ce prezentăm mai întâi pașii corecți de înregistrare a unei firme.Întâi de toate o firmă poate fi înrolată legal în platforma de vaccinare anti-COVID numai de o persoană care îndeplineșteReprezentantul firmei poate fi în acest caz oricine, de la administrator, până la contabil sau simplu angajat, dacă îndeplinește cumulativ cele două condiții.Oricine vrea să folosească platforma de programare pentru vaccinarea anti-COVID trebuie mai întâi să-și creeze un cont.După crearea contului și autentificarea pe baza adresei de e-mail, reprezentantul firmei își configurează profilul prin introducerea corectă a datelor proprii de identitate. Ulterior, citește și acceptă politica de utilizare. Fiecare cont are asociat un număr de telefon, care se verifică prin introducerea codului format din 6 cifre, primit prin SMS.După ce ți-ai creat un cont și intri în platformă, pagina ar trebui să arate așa:Următorul pas constă în înscrierea persoanei juridice în platformă prin accesarea meniului „Gestionare persoane juridice”.După ce accesezi acest meniu, pagina deschisă îți va arăta- una îți permite să te înrolezi tu la o persoană juridică pentru a putea crea, modifica și șterge programări- iar cea de-a doua și cea care ne interesează îți permite să înscrii/înrolezi în platformă o persoană juridică.În primul tab al paginii care se deschide, se introduce Codul Unic de Înregistrare (CUI) sau Codul de identificare fiscală (CIF) pe baza căruia sistemul validează faptul că persoana juridică se încadrează în etapa a II-a de vaccinare. Noi am luat ca exemplu o Unitate Militară, al cărei CUI l-am anonimizat.Ulterior, se selectează grupa de risc a persoanei juridice și apoi diviziunea grupei de risc.Următorul pas este să apeși pe butonul "Descarcă model de declarație" și aplicația STS va genera automat o declarație privind reprezentarea persoanei juridice, care se semnează cu certificat digital calificat de către reprezentantul împuternicit și se încarcă în sistem.subliniază STS în precizările către HotNews.ro.Așa se explică faptul că, dar"În meniul, persoana împuternicită introduce datele de identitate ale celor care doresc să se vaccineze, localitatea și categoria de populație din care fac parte. Totodată, pentru a veni în sprijinul instituțiilor și organizațiilor care au un număr mare de angajați, platforma permite încărcarea unei liste, în format electronic, completate cu datele de identificare ale beneficiarilor, potrivit modelului existent în aplicație (https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare/).Tot în același scop, persoana împuternicită are posibilitatea înrolării altor persoane care pot adăuga beneficiari ai vaccinării."Următorul pas este programarea efectivă la vaccinare. Se selectează persoana, se alege centrul de vaccinare și, în funcție de disponibilitate, se stabilesc data și intervalul orar la care se dorește programarea pentru vaccin și rapel.În momentul accesării platformei la adresa https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/, angajatul se va autentifica folosind CNP-ul și apoi codul unic trimis de sistem prin SMS.Autentificarea este posibilă, doar dacă în prealabil angajatorul a introdus beneficiarul în sistem.După accesarea platformei, angajatul va putea realiza individual programarea. Se accesează butonul de programare și se vor parcurge pașii de selectare a centrului de vaccinare și, în funcție de disponibilitate, data și intervalul orar la care se dorește administrarea dozei de vaccin și a rapelului.După parcurgerea tuturor pașilor, se poate vedea sumarul programării, iar la final se poate descărca recipisa, pot fi realizate modificări sau poate fi anulată programarea."Principala problemă a ținut de faptul că în Manualul STS pentru înrolarea persoanelor juridice nu este precizat clar cine poate face înrolarea, deoarece sunt 2 noțiuni care apar – reprezentant (care este de regula administratorul dacă ne gândim la reprezentantul legal) și împuternicit (care poate fi oricine pe baza unei împuterniciri semnată de reprezentant).Prezentăm mai josla întrebarea:Administratorul și reprezentantul legal al unei firme a încercat să-și înroleze singur compania, chiar dacă știa că nu are certificat digital calificat. Avea însă contabilul său.Omul nostru și-a făcut cont în platformă și a urmat toți pașii enumerați mai sus până la momentul în care trebuia să genereze declarația pe proprie răspundere.În documentul generat i-a apărut numele său ca reprezentant legal al firmei, ceea ce i s-a părut normal, doar că la semnătură digitală apărea un alt nume - cel al contabilului.Manualul de utilizare a platformei STS pentru înrolarea persoanelor juridice spune:"Sistemul verifică autenticitatea semnăturii și corespondența dintre reprezentantullegal și semnătură. În cazul unor neconcordanțe între fișierul încărcat și certificat,sistemul va emite mesaje de eroare, astfel:- Utilizatorul a încărcat alt fișier decât cel descărcat- Certificatul digital nu este valid".În lipsa unor răspunsuri clare,Un astfel de certificat costăși poate fi făcut chiar în aceeași zi în care depui actele."persoana din cadrul entității juridice, care deține un certificat digital calificat și care este împuternicită să reprezinte legal entitatea respectivă, este cea care înscrie persoana juridică în platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/."Cu alte cuvinte, un administrator de firmă care nu are certificat digital poate apela la contabilul său ori la altă persoană care deține certificat digital calificat și pe care o împuternicește să reprezinte legal societatea pentru înrolare și programare angajați, doar că întreaga procedură de înrolare trebuie realizată de către contabilul sau persoana desemnată ca reprezentant, pentru ca datele pe care aplicația STS le generează automat să concidă cu numele celui care semnează digital acea declarație.Un alt aspect nu foarte bine clarificat în manualul STS este legat de certificatul digital calificat care poate fi folosit.Certificatul digital calificat pentru semnătură electronică este nominal, respectiv, este emis și identifică o persoană fizică care fie acționează în nume propriu, fie ca reprezentant autorizat al unei persoane juridice.Sunt firme mici care nu au certificat digital emis pe numele unei persoane fizice ca reprezentant autorizat al unei persoane juridice. Au doar certificat digital emis pe persoana fizica, care poate fi administratorul sau contabilul folosit în relația cu ANAF ori au împuternicit prestatorul de servicii contabile să folosească semnătura digitală în relația cu ANAF."În situația în care datele persoanei împuternicită de entitatea juridică nu corespund cu datele înscrise în certificat, sistemul returnează mesajul menționat de dumneavoastră. Aplicația are facilitatea ca persoana împuternicită ce a creat contul unei entități juridice să delege atributul introducerii beneficiarilor către una sau mai multe persoane din cadrul firmei (ex: administratorul la care faceți referire).""În situația exprimată de dumneavoastră facem precizarea că toate datele încărcate pe Platforma națională de programare la vaccinare împotriva COVID-19 trebuie să fie asumate prin semnarea cu un certificat digital calificat deținut de utilizator, conform cerințelor operaționale formulate de Comitetul Național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19, prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031 din 27 noiembrie 2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, pe baza cărora Serviciul de Telecomunicații Speciale a dezvoltat platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/."