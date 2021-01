Spectacol, foc de artificii și discursuri sub privirile lui Lincoln, la finalul inaugurării noii administrații Biden VIDEO

Ceremoniile organizate cu ocazia învestiturii preşedintelui Joe Bien s-au încheiat în noaptea de miercuri spre joi cu o emisiune TV specială, intitulată "Celebrating America", al cărei prezentator principal a fost actorul Tom Hanks, transmite Agerpres . Emisiunea a inclus discursuri rostite de Joe Biden şi de Kamala Harris, dar şi numeroase interpretări artistice. Această emisiune, cu o durată de 90 de minute, a fost difuzată de majoritatea posturilor TV americane, dar şi pe Facebook, Twitter, YouTube şi alte platforme de streaming."Ziua învestiturii înseamnă mult mai mult decât depunerea jurământului de către următorii lideri politici ai noştri, această zi este despre mărturie, despre permanenţa idealului nostru american. La fiecare patru ani, auzim cuvinte care ne stimulează pe toţi, despre călătoria care ne aşteaptă în perioada următoare, despre un mesaj care poate să ne unească, într-o perioadă în care începem un nou capitol, din momentul în care ne aflăm spre locul în care am putea să fim", a declarat Tom Hanks în debutul acestei emisiuni.Show-ul, la care au participat numeroase vedete din industria de divertisment americană, filmate în diverse oraşe din Statele Unite, a avut loc într-un format virtual din cauza pandemiei de COVID-19 şi a început cu un moment artistic susţinut de Bruce Springsteen, care a interpretat o versiune acustică a cântecului "Land of Hope and Dreams" în faţa Lincoln Memorial din Washington.Preşedintele Joe Biden a fost filmat în timp ce a susţinut un discurs la Lincoln Memorial din Washington, iar această secvenţă a fost difuzată în cadrul emisiunii "Celebrating America".În acelaşi spaţiu emblematic pentru capitala americană, Comitetul de Învestitură a aprins miercuri 400 de lampioane în memoria celor 400.000 de persoane care au murit de COVID-19 în Statele Unite."Mă simt plin de umilinţă când stau aici, lângă statuia lui Lincoln", a declarat preşedintele Biden în secvenţa inclusă în "Celebrating America". El a subliniat încă o dată nevoia de unitate a poporului american."Nu am fost niciodată mai optimist pentru America decât sunt în această zi. Datorită vouă, democraţia a învins. Acesta a fost motivul pentru care eu şi Jill, Kamala şi Doug am vrut să ne asigurăm că ceremonia noastră de învestitură să nu fie despre noi, ci despre voi, poporul american", a adăugat preşedintele Biden."Povestea Americii nu depinde de unul dintre noi, nu depinde de unii dintre noi, ci depinde de noi toţi, de poporul american. Aceasta este sarcina care ne aşteaptă, este singura cale pentru a ieşi din întunericul care ne înconjoară", a mai spus Joe Biden.A urmat rockerul Jon Bon Jovi, care a interpretat un cover din repertoriul celebrului grup britanic The Beatles - "Here Comes The Sun" -, prin care artistul originar din New Jersey a dorit să transmită naţiunii americane un mesaj de unitate şi de speranţă. Interpretarea lui a fost criticată însă pe reţelele de socializare, fanii reproşându-i starului rock faptul că a cântat un cover, nu o piesă din repertoriul trupei Bon Jovi.Cu ajutorul celor două coprezentatoare ale sale, actriţele Eva Longoria şi Kerry Washington, prezente în două studiouri de televiziune, show-ul a inclus însă multe alte momente artistice apreciate de telespectatori, susţinute de Justin Timberlake şi Ant Clemons - care au interpretat din Memphis melodia "Better Days" -, trupa Foo Fighters - care a interpretat din Los Angeles piesa "Times Like These", dedicată corpului profesoral din Statele Unite -, şi Yolanda Adams, care a cântat "Hallelujah", în memoria victimelor provocate de pandemie.Kamala Harris, prezentă în faţa Lincoln Memorial din Washington, a rostit la rândul ei un scurt discurs. "Acesta este lucrul pe care eu şi preşedintele Biden vi-l cerem acum: curajul de a vedea dincolo de criză. Să facem ceea ce este dificil de făcut, să facem ceea ce este bun, ceea ce ne uneşte, să credem în noi înşine, să credem în ţara noastră, să credem în ceea ce putem să facem împreună".Barack Obama, George W. Bush şi Bill Clinton au transmis un mesaj comun :"Evident, pentru mine a existat o motivaţie personală să îl văd pe fostul meu vicepreşedinte (Joe Biden, n.r.) devenind cel de-al 46-lea preşedinte american. Să o văd pe Kamala Harris devenind prima femeie care ocupă funcţia de vicepreşedinte", a declarat Barack Obama. "Dar, într-un registru mai larg, cred că aceste ceremonii de învestitură reprezintă un semnal al unei tradiţii ce constă în transferul pacifist al puterii, care are o vechime de peste două secole în ţara noastră", a adăugat Barack Obama.Emisiunea "Celebrating America" s-a încheiat cu un uriaş foc de artificii, care a fost urmărit de la Casa Albă de Joe Biden şi Kamala Harris, alături de familiile lor.