Discursul de adio al lui Donald Trump: Am făcut ceea ce am venit să facem. Am dus cele mai grele bătălii VIDEO

"Dragi americani, în urmă cu patru ani, ne-am lansat într-un mare efort național de reclădire a țării noastre, de reînnoire a spiritului ei. (...) Pe scurt, ne-am lansat în misiunea de a face America măreață din nou pentru toți americanii. Acum când îmi închei mandatul în calitate de al 45-lea președinte american, stau în fața voastră mândru de ceea ce am realizat împreună. Am făcut ceea ce am venit să facem, și mult mai mult de-atât. Am dus bătălii grele, cele mai grele ...pentru că de asta m-ați ales”, a spus Trump într-un mesaj video transmis de Casa Albă pe YouTube.”Săptămâna aceasta inaugurăm o nouă administraţie şi ne rugăm pentru succesul său în păstrarea unei Americi sigure şi prospere", a declarat Donald Trump într-o înregistrare video de aproape 20 de minute.”De asemenea, le dorim să aibă noroc". Deşi pare un gest rar de bunăvoinţă faţă de succesorul său, Donald Trump nu l-a numit nici măcar o singură dată pe Joe Biden, notează dpa, citată de Agerpres.Trump nu şi-a recunoscut înfrângerea în alegerile prezidenţiale din noiembrie şi pretenţiile sale nefondate de fraudă electorală i-au determinat pe susţinătorii săi să asalteze Capitoliul pe 6 ianuarie."Toţi americanii au fost îngroziţi de asaltul asupra Capitoliului nostru", mai spune Trump în înregistrarea video în care adăugă că violenţa politică "nu poate fi tolerată".Donald Trump s-a folosit de această ocazie pentru a aminti realizările administraţiei sale, precum reduceri de impozite, măsuri de securizare a frontierei şi decizii de politică externă. "Lumea ne respectă din nou, vă rog să nu pierdeţi acest respect", a îndemnat Trump următoarea administraţie."În timp ce mă pregătesc să predau puterea unei noi administraţii miercuri la prânz, vreau să ştiţi că mişcarea pe care am început-o abia începe - nu a existat niciodată aşa ceva", a mai spus el.Trump a fost pus sub acuzare, pentru a doua oară, din cauza violențelor de la Capitoliu și va fi judecat de Senat după ce va părăsi Casa Albă. În cazul în care senatorii îl vor condamna, Trump va avea interdicția de a mai deține funcții publice, amintește BBC News