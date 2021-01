Dr. Adrian Marinescu răspunde la cele mai frecvente întrebări legate de vaccinarea împotriva COVID-19. De ce imunitatea naturală nu îmi dă perioada de protecție pe care mi-o dă un vaccin realizat în laborator?

De ce este important să ne vaccinăm? Cum funcționează un vaccin? Există vreun risc de alterare al ADN-ului uman? Dr. Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase, a răspuns la cele mai frecvente întrebări legate de vaccinarea împotriva COVID-19, explicând contraindicațiile și reacțiile adverse și ce diferențe există între imunitatea naturală și cea obținută prin vaccin, în cadrul webinarului MedLife despre vaccinare.







De ce este important să ne vaccinăm?



Dr. Adrian Marinescu: Pentru că este important să nu ne îmbolnăvim, este important să scăpăm de pandemie și pentru că, din păcate, nimeni nu știe dinainte dacă va face o formă ușoară, nu există nicio garanție. Poate suntem vulnerabili și nu știm. Din păcate, nu avem vreo variantă care să fie superioară vaccinării și nu vorbim doar de SARS-CoV-2, dacă ne uităm în ultimele sute de ani acesta a fost rolul vaccinului. Deci, avem nevoie de vaccin.



Cum funcționează, în general, un vaccin?



Dr. Adrian Marinescu: Ca o discuție principială, cele mai multe dintre vaccinuri funcționează prin faptul că mesajul pe care îl da vaccinul duce la formarea de anticorpi și organismul lupta cu cele mai multe microorganisme, vorbim despre obținerea de anticorpi.



Ce trebuie să înțelegem este că cele două vaccinuri pe care le avem la dispoziție astăzi, vaccinul BioNTech Pfizer și vaccinul Moderna, au un principiu foarte simplu: este vorba de ARN mesager. Tehnica nu este atât de nouă, sunt peste 10 ani de când se folosește.



Ce înseamnă ARN mesager?



O mica bucățică din ARN-ul virusului vine și da un mesaj organismului că trebuie să producă proteina spike. Ce face acea proteina spike? Este acel pintene sau sabie sau iatagan sau cum vreți să-i spuneți prin care virusul ar intra în celulă și ar ajunge practic să ne facă rău.



Acest mesaj spune organismului să producă anticorpi, iar acești anticorpi sunt soldățeii care ne vor ajuta să putem lupta pe cei mai mulți dintre noi la un moment dat, când vom avea o agresiune din partea virusului.



Exista mai multe suspiciuni care circulă în spațiul public cu privire la modul în care funcționează vaccinul și afectează ADN-ul uman. Există vreun risc de alterare al ADN-ului uman?



Dr. Adrian Marinescu: Nici vorbă. Acel fragment de ARN nu se integrează, nu interacționează cu ADN ul. Rămânem cu aceleași gene pe care le aveam înainte, că sunt bune, că sunt rele, nici nu întinerim, nici nu imbătrânim. Este un mesaj transmis organismului să producă anticorpi, atât, altceva nu face în niciun fel. Nu trebuie să facem vreo legătură între ARN și ADN.



În momentul în care auziti astfel de informații, să vă uitați la bazele științifice pe care le are persoana și să o întrebați "pe ce te bazezi, ai studii în spate?". Dacă nu are niciun argument, de niciun fel, ar trebui sa mă orientez să caut alte surse care sunt mai credibile și alți oameni care au ceva de spus.



Ce tipuri de vaccinuri se administrează în România?



Dr. Adrian Marinescu: În momentul de față sunt sunt 2, BioNTech Pfizer și Moderna, care se bazează pe aceeași tehnică de ARN mesager.



Diferențele nu sunt semnificative pentru noi care ne vaccinăm, este vorba de stabilitate la transport, zonele unde se ajunge greu. Este important că autoritățile pot alege cea mai bună variantă ca vaccinul să ajungă în condiții optime la destinații.



Sunt circa 50 de vaccinuri care așteaptă să treacă acele etape de validare, foarte probabil că vom avea și a treia varianta în curând.



Este bine sa avem cat mai multe similare dintr-un considerent simplu: pentru ca România are nevoie de multe doze în scurt timp.



Dacă am avea posibilitatea să alegem, putem spune că un vaccin e mai bun decât celălalt?



Dr. Adrian Marinescu: Eficacitatea este de 95 versus 94, dacă ne uităm la profil de siguranță chiar și la cât durează imunitatea nu exista diferențe considerabile. Oricum experiența concretă cu oamenii care deja se vaccinează, milioane de oameni, ne va arăta foarte clar și aceste date de comparație în viitorul care vine.



Siguranța vaccinurilor. Cât de sigure sunt?



Dr. Adrian Marinescu: În momentul în care venim cu argumente legate de reacții adverse, dacă vă uitați la prospecte, aspirina, antiinflamatoarele, paracetamolul au reacții adverse care există în plan practic, hemoragii digestive la aspirina, afecțiuni hepatice la prea mult paracetamol. Nu există medicament fără efecte adverse.



Din fericire, tehnica ARN mesager are avantaj. Spre deosebire de vaccinul clasic, în această variantă avem mai puține reacții adverse și contraindicații, din datele până la acest moment.



Nu exista vaccin care să nu aibă rarisim și efecte adverse notabile. Sunt milioane de oameni vaccinați în lume și, din fericire, reacțiile adverse notabile sunt foarte rare, lucruri care se pot vedea, este transparent, se poate verifica de către oricine



Recomandări înainte de vaccinare



Dr. Adrian Marinescu: În primul rand, procentul celor care își doresc vaccinare acum este mai mare decât la început, veți vedea că acest procent va crește.

Nu sunt lucruri speciale pe care trebuie sa le facem.

Nu se recomanda analize anterior.

Nu este necesar testul PCR înainte de vaccinare.



Dacă ar fi cineva asimptomatic, nu-l încurcă cu ceva vaccinul, va fi un dublu mecanism prin care va obține acești anticorpi.



E adevărat că la orice vaccin exista precauții, de exemplu, excesul de alcool nu e bun oricum.



Care sunt contraindicațiile?



Dr. Adrian Marinescu: Contraindicații sunt foarte puține:



Dacă am simptomatologie acută, nu mă voi vaccina. Amân până rezolv problema respectivă, poate am cu totul alta infecție.

Alergia la componentele vaccinului. E puțin probabil ca cineva să știe că e alergic la ARN Mesager, totuși, sunt niște excipienți cum ar fi etilenglicolul, diverse cloruri de sodiu potasiu. Dacă este o alergie tintită, atunci trebuie sa fie o precauție.



Sunt alergic la un medicament, ambrozie aliment, mă pot vaccina?



Această situație nu joacă niciun rol, nu mă încurca în niciun fel.



Dacă sunt o persoana polialergică, am avut șoc anafilactic, am alergii importante, anunț centrul de vaccinari, voi fi monitorizat și urmărit cu atenție.



Ce reacții secundare apar cel mai des în urma vaccinării?



Dr. Adrian Marinescu: Este exact ce se întâmplă la toate vaccinurile, cand vorbim despre injecție, ușoare reacții la locul de injectare, însă nu e o regula. Eu, de exemplu, nu am avut.

Durere,

Roseața,

Umflatura.

Durerea poate persista 2,3 zile. Mai rar se întâmplă să fie o simptomatologie generală cu febră, dureri de cap, dureri articulare, dar nu pun viața pacientului în pericol.



Bineînțeles că toate aceste reacții adverse nu sunt doar atent monitorizate, ci și raportate la medicul de familie, pe site-ul oficial și dacă avem o problemă care nu suferă amânare, apelăm 112.



Sunt persoane care se pot vaccina și persoane care nu se pot vaccina?



- cei care au alergii țintite către componentele vaccinului,

- cei care au simptomatologie acută,

- cei care la un moment dat sunt cu teren oncologic, tratamente cu citostatice poate ca nu sunt echilibrați în acest moment, nu e vorba ca ar face rău vaccinul, dar nu va fi eficient.



De aceea, fiecare situație trebuie discutată cu medicul curant și trebuie urmărită. Cei care au probleme de coagulare pot să-și facă vaccinul, dar există niște precauții, trebuie urmăriți.



După ce ne-am vaccinat, mai este necesar sa respectăm regulile (masca, dezinfectare, distanțare) în continuare?



Ne-am doi ca răspunsul sa fie nu, însă rezolvarea va veni, dar va veni treptat. În primul rand, imunizarea trebuie să fie la nivel de masă, ori acum vaccinații sunt o minoritate. Vor veni treptat măsurile de relaxare. Este greu de spus cate măsuri de relaxare vor veni din vara, dar vaccinarea va însemna în final încheierea pandemiei.



Dacă mă vaccinez, mai pot lua virusul?



Dr. Adrian Marinescu: Chiar dacă te-ai vaccinat, există riscul de a mai lua virusul, pentru ca poate intra în căile respiratorii, dar rămâne la nivelul de intrare, multiplicarea este redusă, riscul sa infectez pe cel de langa mine va fi mai mic. Este mai mic riscul, dar nu înseamnă ca e zero. Este și motivul pentru care purtăm masca și trebuie sa avem vaccinare extinsă.



Dacă ne vaccinam, nu va exista presiune pe sistemul medical, riscul de complicații și transmiterea vor fi reduse și circulația virusului va scade pas cu pas.



Există întrebări privind dezvoltarea vaccinului, pentru ca în mod normal durează și 10 ani și aici s-a reușit într-un timp foarte scurt.



Aceste lucruri sunt lămurite. În primul rand, în condiții de epidemie sunt resurse financiare umane și de timp fără precedent, este cu totul ieșit din comun.



Să nu uităm că din aceasta familie de coronavirusuri au fost membri mai vechi, SARS și MERS, care au fost studiați. La acel moment nu s-a ajuns la vaccin, pentru ca nu era pandemie, dar acele informații au fost folosite și au ajutat mult la grăbirea procesului de producere a vaccinului.



Este o tehnică care presupune rapiditate în obținerea unui vaccin.



Suntem norocoși pentru că nimeni nu știa că îl vom obține și normalitatea pe care o vedem în fața nu ar fi existat fără acest vaccin.



Dacă am fost infectat, mai este necesara vaccinarea?



Dr. Adrian Marinescu: Cu siguranța. Din păcate, imunizarea prin vaccinare este mai lungă. Prin imunizarea prin boala am o garanție pentru cel puțin 3 luni, acestea sunt datele, prin vaccin, minim 6 luni, probabil mai mult și atunci am nevoie de un răspuns imun întărit. Nu se face în momentul infecției active. Deci, mă pot vaccina pentru a avea un titru mai bun de anticorpi, care să mă protejeze mai bine pe viitor.



Imunitate naturală versus imunitate prin vaccin. De ce imunitatea naturală nu imi da perioada de protecție pe care mi-o dă un vaccin realizat în laborator?



Dr. Adrian Marinescu: Așa cum oamenii sunt diferiți și microorganismele sunt diferite. Sunt cazuri când imunitatea prin boala e puternică, de exemplu la bolile copilăriei, dar la acest virus nu se întâmplă așa. Din toate datele pe care le avem, se întâmplă exact invers, imunitatea prin vaccin este mai mare decât cea dobândită și atunci avem nevoie de un mecanism dublu de protecție.



Vaccinarea și călătoriile



Dr. Adrian Marinescu: Sunt mai multe aspecte. Statutul de vaccinat, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să fie o impunere. Cred că vor avea variante și cei care nu doresc să se vaccineze. Dacă vreau să merg într-o anumită țară în scop turistic sau pentru business, să am variante mai multe, testul PCR, fără impunere și obligativitate.