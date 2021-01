Polițiștii au reținut 26 de permise auto. 12 şoferi au fost prinşi drogaţi și beți la volan în București

În nopțile de vineri spre sâmbătă și sâmbătă spre duminică polițiștii Brigăzii Rutiere au acționat pe principalele artere din municipiul București pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță rutieră, reducerea riscului rutier în rândul participanților la trafic și combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive.Polițiștii au dat 23 de amenzi în valoare de peste 10.000 lei și au reținut 26 permise de conducere: 13 pentru conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice, 12 pentru infracțiunile constatate și unul pentru nerespectarea regulilor privind depășirea.De asemenea, au fost retrase șase certificate de înmatriculare pentru deficiențe și patru seturi de plăcuțe cu numărul de înmatriculare.Polițiștii rutieri au prins 9 șoferi drogați, 3 beți, 2 care nu aveau permis și alți doi care dețineau droguri: THC-5-canabis și heroină. Un bărbat de 31 de ani a condus un autovehicul pe o stradă din sectorul 5 în timp ce se afla sub influența canabisului și a cocainei. Șoferul a fost condus la sediul INML în vederea recoltării probelor biologice.Totodată, polițiștii rutieri au verificat mașina condusă de bărbat și au găsit substanțe psihoactive. Un tânăr de 22 de ani a condus un autovehicul pe o stradă din sectorul 2, timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.( 0,55 mg/l alcool în aerul expirat). Și acesta a ajuns la I.N.M.L și are dosar penal.De asemenea, un bărbat în vârstă de 35 de ani a condus o mașină pe o stradă din sectorul 3 sub influența substanțelor psihoactive. La fel ca ceilalți, a ajuns la INML și i s-a întocmit dosar de cercetare penală.