VIDEO Bărbat arestat după ce a lovit intenționat cu mașina un cărucior cu un copil / Șoferul, membru al lumii interlope din Capitală

Un bărbat din București a fost arestat preventiv, sâmbătă, fiind acuzat că a lovit intenționat cu mașina un cărucior în care se afla un bebeluș, după ce tatăl copilului îi reproșase că a ocupat trotuarul cu mașina și nu are pe unde să treacă. El este cunoscut ca făcând parte din lumea interlopă din Capitală.

Incidentul a avut loc vineri, în cartierul Drumul Taberei, iar scenele au fost filmate cu telefonul de către tatăl copilului. El îi reproșase șoferului că ocupa trotuarul cu mașina.

În imagini se vede cum, încercând să plece de pe loc, șoferul a lovit căruciorul.

Tatăl copilului a sunat la 112, iar șoferul recalcitrant a fost prins și dus la audieri la Poliție.

"(...) am vrut să bag marșarier și am dat a intrat a întâia. Nu s-a întâmplat nimic, nu am vrut să se întâmple nimic (...) Nu a fost nici un conflict. Absolut nimic”, le-a spus bărbatul jurnaliștilor, la sosirea la secția de politie.

Poliția Capitalei a anunțat că cercetările în acest caz au fost preluate și sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri, iar bărbatul a fost reținut vineri seară pentru tentativă de omor. Sâmbătă, instanța a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă.

Potrivit unor surse judiciare, bărbatul se numește Florin Bloju, are 56 de ani și este un cunoscut membru al lumii interlope din sectorul 6 (Drumul Taberei). Ziare.com a scris că el este cunoscut pentru bătăile de stradă la care a participat de-a lungul timpului.