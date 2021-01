Guvernul se reunește într-o ședință online: Plata personalului implicat în campania de vaccinare, pe agendă

„După discuţiile pe care le-am avut în şedinţa de Guvern astăzi, am hotărât ca vineri să mai avem o şedinţă de Guvern, încă nu ştim ora exactă, în funcţie de cum vin avizele. Dar avem câteva lucruri care trebuiesc clarificate în această săptămână. Este hotărârea de Guvern cu personalul esenţial care trebuie vaccinat şi trebuie să vină până vineri, în etapa a doua. Vorbim de ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri de recrutare sau plata personalului implicat în procesul de vaccinare, este în proces de avizare şi sper ca avizele să fie gata până vineri. Bineînţeles aprobarea limitelor pentru ministere, pentru a începe bugetarea pentru 2021. Sunt şi acestea în curs de avizare. Sunt principalele lucruri pe care vreau să le aprobăm vineri. Va fi o şedinţă de Guvern cred că online vineri. Cam acestea sunt lucrurile pe care le-am decis astăzi în şedinţa de Guvern”, a anunţat Florin Cîţu, la finalul şedinţei de miercuri a Guvernului, citat de news.ro.Întrebat ce se va întâmpla cu ordonanţa de urgenţă privind centrele de vaccinare şi funcţionare acestora şi de ce nu a fost aprobată miercuri, prim-ministrul a răspuns: „Este o ordonanţă de urgenţă care este în procedură de avizare şi sper să fie gata până vineri”.„Trebuie clarificat mecanismul de plată. Cred că mergem într-o direcţie, aşa cum am folosit şi până acum, prin Ministerul Sănătăţii, cu decontare de la bugetul de stat. Dar aici eu vreau să fiu atent la criterii pentru că au fost situaţii în trecut când plata a fost supraevaluată. Atunci vreau să mă asigur, să fie foarte clar că avem criterii clare prin care se definesc aceste cheltuieli care pot fi decontate de la Ministerul Sănătăţii, prin bugetul de stat. Ne uităm la soluţia de a deconta aceste cheltuieli şi din fonduri europene. Se pare că mergem şi în direcţia aceasta să putem să găsim şi acolo spaţiu, dar în acest moment folosim ceea ce ştim şi ceea ce am folosit şi în 2020, decontare prin Ministerul Sănătăţii, mecanismul şi apoi de la bugetul de stat”, a completat Cîţu.Chestionat dacă vor mai fi şi alte cheltuieli decontate de la bugetul de stat, pe lângă sumele pentru plata personalului care se va ocupa de vaccinare, premierul a replicat: „Aici aştept de la Ministerul Sănătăţii aceste criterii clare. De ce este nevoie atunci când pregătim un centru de vaccinare standard. Voi merge, ca şi până acum, pe costuri standard şi cheltuieli standard. Nimic în plus”.De asemenea, întrebat dacă cheltuielile pentru dotarea centrelor de vaccinare vor fi acoperite tot din bugetul de stat, Florin Cîţu a explicat: „Dacă nu ai buget aprobat se merge pe cel de anul trecut. Resurse sunt. Nu asta este problema”.„Trebuie să fie pus la punct mecanismul prin care se face această plată. Nu aş spune acest lucru în acest moment (întrebat dacă vor fi acoperite şi cheltuielile cu dotarea centrelor de vaccinare – n.r.). Vreau să am o discuţie cu Ministerul Sănătăţii. Ei ştiu foarte bine despre ce ai nevoie atunci când aranajezi un centru de vaccinare. Această discuţie despre centre de vaccinare mi se pare că ia o altă anvergură. Vaccinarea se face peste tot în lume foarte simplu. Nu trebuie să fie ceva foarte sofisticat, totuşi. N-aş vrea să ducem discuţia în această direcţie”, a conchis premierul.