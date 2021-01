MAE: Restricțiile pentru intrarea în Marea Britanie s-au amânat pentru data de 18 ianuarie

„În continuarea precizărilor transmise cu privire la noile condiții de intrare pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în contextul pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe precizează că autoritățile britanice au revenit cu informații suplimentare, atât cu privire la data de intrarea în vigoare a noilor măsuri, cât și cu privire la cerințele aplicabile în cazul testării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2. Conform informațiilor oficiale anunțate de autoritățile britanice, intrarea în vigoare a noilor măsuri aplicabile la intrarea pe teritoriul Angliei (prevăzută inițial pentru data de 15 ianuarie 2021, ora 4.00 (oră locală) a fost decalată. Acestea vor intra în vigoare începând cu 18 ianuarie 2021, ora 4.00 a.m. (oră locală). Cu toate acestea, începând cu 15 ianuarie 2021, ora 4.00 a.m. (oră locală), măsurile se aplică pentru intrarea pe teritoriul Scoției”, transmite Ministerul de Externe într-un comunicat, citat de Mediafax.Astfel, toate persoanele care călătoresc în Regatul Unit pot intra pe teritoriul Angliei cu condiția prezentării unui test cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 3 zile anterior intrării pe teritoriul Angliei. Sunt acceptate testele moleculare, de tip PCR sau tehnologii derivate, LAMP (amplificare izotermă mediată prin buclă) sau antigen. Rezultatul testului negativ trebuie să fie redactat în original în limbile engleză, franceză sau spaniolă, nefiind acceptate traduceri.„Totodată, certificatul care atestă rezultatul negativ trebuie prezentat în original și trebuie să includă următoarele informații: numele persoanei testate, data nașterii sau vârsta, rezultatul testului, data prelevării sau recepționării probei, numele laboratorului care a efectuat testul, datele de contact ale acestuia, precum și numele dispozitivului de testare. Toate informațiile disponibile la acest moment cu privire la cerințele aplicabile testării pot fi consultate la pagina de internet: https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england?priority-taxon=774cee22-d896-44c1-a611-e3109cce8eae. Conform autorităților britanice, prezentarea unui test cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu exclude măsura obligatorie de autoizolare pentru o perioadă de 10 zile de la sosirea în Anglia. Măsura autoizolării poate fi suspendată cu condiția efectuării unui al doilea test pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, începând cu a 5-a zi de la sosire, și a prezentării unui rezultat negativ”, menționează MAE.Potrivit sursei citate, operatorii care asigură servicii de transport de persoane au obligația de a verifica dacă pasagerii dețin un test cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 3 zile anterior intrării pe teritoriul Angliei. Persoanele care vor sosi în Anglia fără a deține un astfel de test pot fi amendate cu 500 de lire sterline.Sunt exceptați de la această măsură: minorii sub 11 ani; persoanele care sosesc din Scoția, Țara Galilor, Irlanda de Nord, Republica Irlanda, Jersey, Guernsey, Isle of Man, Ascension, Faukland și St. Helena; persoanele care se deplasează în Anglia pentru urgențe medicale și nu dispun de timpul necesar efectuării testului; persoane care pot dovedi cu acte medicale că se află în imposibilitatea de a fi testate; transportatorii; echipajul aerian, maritim și feroviar; marinarii, comandanții inspectori și topografi ai navelor; muncitorii tehnici specialiști care efectuează lucrări de urgență. Informații suplimentare privind toate categoriile de persoane exceptate pot fi consultate la: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules.Totodată, autoritățile britanice au confirmat că măsurile menționate anterior sunt aplicabile, începând cu 15 ianuarie a.c., ora 04:00 a.m. (oră locală) și pentru intrarea pe teritoriul Scoției. Informații suplimentare sunt disponibile aici - https://www.gov.scot/news/pre-departure-coronavirus-testing-update/?fbclid=IwAR18Fpkw7K3LVUcHpokJrYB1Dl3b9QMxKL-0hYyn-s3Z6SedwFQNlBA4KVE.MAE menționează că, până la acest moment, autoritățile din Irlanda de Nord și Țara Galilor nu au anunțat adoptarea noilor măsuri.„MAE precizează că, până la acest moment, autoritățile britanice nu au comunicat dacă măsurile se vor aplica și persoanelor aflate în tranzit. MAE reamintește faptul că toate persoanele care sosesc în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din state care nu sunt incluse în lista statelor exceptate de la restricțiile de călătorie - denumite „travel corridors”: https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors - au obligația de a se autoizola pentru o perioadă de 10 zile. Totodată, MAE reamintește că toate persoanele care sosesc în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord trebuie să completeze, anterior călătoriei, un formular online, disponibil la următoarea pagină de internet: www.gov.uk/uk-border-control”, conchide MAE.