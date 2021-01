IPS Teodosie, despre vaccinare: Nu putem interzice, nici nu putem promova/ Cel mai mult să ştiţi că vindecă tot rugăciunea, mai mult decât vaccinul

La o zi după ce spunea că are "gânduri pozitive" despre vaccinarea împotriva COVID-19, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, afirmă că Biserica nu poate interzice, dar nici nu poate promova caccinarea și că el nu se va vaccina deocamdată pentru că are alergie. ”Cel mai mult să ştiţi că vindecă tot rugăciunea, mai mult decât vaccinul”, a susținut marți IPS Teodosie.

“Cu privire la vaccinare, noi nu spunem nici da, nici nu. Aici este competenţa medicilor. Cum să spun eu că sunt competent în privinţa vaccinului? Orice extremism nu este de bun augur, nici vaccinaţi-vă toţi, nici nu vă vaccinaţi. Orice pacient ia de la medicul său o recomandare pentru un vaccin, pentru o boală ca să se controloeze (...)

Fiecare e liber să o facă, nu putem interzice, nici nu putem promova. Nu suntem specialişti”, a spus, marți, Arhiepiscopul Tomisului, potrivit News.ro.

"Cel mai mult vindecă tot rugăciunea, mai mult decât vaccinul"

El a susținut că rugăciunea ajută mai mult decât vaccinul, iar împărtăşania combate toţi viruşii pentru că "nu s-a găsit în potir niciun virus".

“Noi suntem vectori de transmitere a vaccinului, noi suntem transmiţători şi ne pare rău că am puşi în situaţia aceasta. Noi transmitem un adevăr revelat absolut pe când medicamentele sunt relative. Este o mare diferenţă între ceea ce propovăduim noi şi ceea ce suntem puşi să facem acum.

Patriarhia ne-a dat o recomandare şi normal să ne dea că dacă este o boală, noi ne implicăm în boală. Cel mai mult să ştiţi că vindecă tot rugăciunea, mai mult decât vaccinul. Sunt convins de aceasta. Eu m-am apropiat de toţi oamenii, că asta e menirea mea, nu am luat niciun virus, trebuie să mă îmbolnăvesc de 100 de ori.

Dar având în fiecare zi Sfânta Liturghie şi Împărtăşanie, ştim că Împărtăşania combate toţi viruşii pentru că nu s-a găsit în potir niciun virus. De aceea, nu admitem împărtăşanie cu mai multe linguriţe pentru că este blasfemie, înseamnă să ai necredinţă dacă faci aşa ceva”, a declarat IPS Teodosie.

El spune că, deocamdată, nu se va vaccina, pentru că are alergie: “Deocamdată nu mă vaccinez pentru că am alergie. Trebuie să testeze medicii, să vadă, deocamdată nu am nevoie. Cine se teme să se vaccineze, nu îl opresc, cine vrea să nu se vaccineze, cred că nu e obligatoriu. Personal deocamdată nu vă vaccinez şi am tranmis şi preoţilor. Dar nu le spun să nu se vaccineze, fiecare să ia sfat de la medic, eu nu sunt medic”.

"Dacă se teme de vaccin, efectul va fi mai aspru asupra lui"

IPS Teodosie mai spune că dacă oamenii se tem de vaccin şi îl vor face, efectul va fi mai aspru, iar dacă vin cu încredere, atunci vaccinul îi va putea ajuta.

"În orice caz, este o boală reală, că mulţi spun că nu există, există, s-a putut testa acest virus, există, sigur ce spun spun specialiştii şi am citit că acest virus ar fi şi creat prin laboratoare. De atunci au început şi studiul, înainte de a se manifesta.

Are ceva în el care ajută în vaccin, are o părticică din virus acest vaccin care ajută să se formeze anticorpi. Aceasta ştiu de la specialişti”, a susținut Arhiepiscopul Tomisului.

Întrebat despre ce specialişti este vorba, el a răspuns: “Nu am voie să spun nume. Am citit un studiu. M-am ocupat zilele acestea mai mult de a citi studii medicale decât a citi altfel de studii pentru că trebuie să dau un răspuns, dar un răspuns categoric nu pot să am, nu are nimeni. Niciun medic nu va spune 100% te ajută acest vaccin”.

Arhiepiscopul Tomisului a mai fost întrebat ce le va spune credincioşilor care vin la el şi îi vor cere un sfat în legătură cu vaccinarea.

“Să ia şi sfatul medicului şi conştiinţa lor să le fie martor. Nu sunt medic, cum să mă erijez în medic? (...) Fiecare preot va lua opţiunea. E delicat să recomanzi ceva ce e relativ. Vaccinul ajută dacă se vaccinează medici şi farmacişti, urmează şi profesorii şi preoţii, dar nu este obligatoriu.

Se pare că dacă va fi bine studiat până în toamnă din toamnă dacă îşi dovedeşte eficienţa, că iată efecte pozitive şi negative au avut loc în toate ţările. Au fost aceste efecte peste tot. Una din ţări care a recomandat zilele trecute, parcă Suedia, să nu se mai vaccineze, a revenit, că pot să se vaccineze. Este atâta relativitate şi nesiguranţă, ce putem să recomandăm mai mult decât sfatul medicului şi conştiinţa personală?”, a mai afirmat Arhiespicopul Tomisului.

"Medicii se contrazic între ei și noi să rezolvăm contradicţia medicilor?"

El susţine şi că medicii se contrazic între ei în privinţa vaccinului.