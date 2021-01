Percheziții la un adăpost de câini improvizat. Cercetările, pornite după ce poliția a fost sesizată că într-un container, printre deșeuri, ardeau trupurile unor câini

Polițiștii din Capitală au efectuat sâmbătă percheziții la adresa unui bărbat care se ocupa cu gestionarea unui adăpost improvizat pentru animale, precum și la adresa adăpostului, unde au fost găsiți peste 100 de câini, ținuți în condiții improprii, unii cu diverse leziuni. Cercetările în acest caz au fost pornite după ce poliția a fost sesizată că pe un teren viran, într-un container, printre deșeuri, ardeau trupurile unor câini.





„În data de 05 ianuarie 2021, prin apel 112, Secția 13 Poliție a fost sesizată cu privire la faptul că pe un teren viran, într-un container, printre deșeuri, ardeau trupurile unor câini. Cercetările au fost preluate de Secția 13 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în temeiul Legii nr. 205 din 2004 privind protecția animalelor”, informează, sâmbătă, Poliția Capitalei, într-un comunicat remis presei.„În continuarea activităților procesual penale, la data de 09.01.2021 polițiști din cadrul Secției 13, cu sprijinul unor lucrători ai Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor și Direcției Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor , au pus în aplicare două mandate de percheziție la adresa unui bărbat despre care au rezultat indicii că se ocupă cu gestionarea adăpostului improvizat pentru animale, precum și la adresa adăpostului”, precizează sursa citată.În adăpost, „au fost identificați 108 câini, ținuți în condiții improprii, unii cu diverse leziuni, fapt pentru care polițiștii au emis ordine de plasare în adăpost, aceștia fiind preluați și relocati de către reprezentanții ASPA”. Totodată, „au fost identificate și ridicate documente cu privire la câinii din adăpost, pentru o parte urmează a fi identificați, pe baza microcipurilor, proprietarii, urmând a fi contactați pentru stabilirea modalității in care acești câini au ajuns în adăpostul improvizat”.De asemenea, mai menționează poliția, cu ocazia activităților desfășurate a fost depistată și condusă la sediul secției pentru audieri și o altă persoană care ar fi organizat adăpostul improvizat.Cercetarile sunt continuate de către Secția 13 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru stabilirea situației de fapt, în temeiul Legii nr. 205 din 2004 privind protecția animalelor, precizează Poliția Capitalei în comunicat.