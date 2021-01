NASA a descoperit o bulă uriașă creată de om care protejează Pământul de radiații / Rowan Atkinson a anunțat un nou film Mr. Bean / Ce spune Sacha Baron Cohen despre Borat 3

​NERD ALERT

Faimosulactor britanic a făcut anunțul într-un interviu acordat Radio Times, relatând că intenționează să îl scoată de la naftalină pe cel mai faimos personaj al său într-un lungmetraj animat, proiectul aflându-se deocamdată în stadiul incipient. Dar de ce în formă animată?.„Este mai ușor pentru mine să interpretez personajul vocal decât vizual” datorită provocărilor fizice și emoționale pe care le presupune rolul, spune Atkinson. „Nu prea îmi place să îl joc. Povara responsabilității nu este plăcută. Mi se pare stresant și obositor și aștept cu nerăbdare sfârșitul acestuia”.Atkinson a abordat și zvonurile despre o nouă serie „Blackadder ”, afirmând că ar fi o misiune dificilă. „Blackadder a reprezentat energia creativă pe care o aveam cu toții în anii '80. Să încerci să reproduci asta după 30 de ani nu ar fi ușor”, a declarat acesta, potrivit Empire Online Mr. Bean (FOTO: Wenn / Profimedia)​Capcom a dezvăluit în cadrul unui eveniment digital o mulțime de noi detalii despre cel mai nou titlu al francizei, unul dintre acestea fiind faptul că monștrii din joc vor putea fi călăriți. Noua abilitate va putea fi deblocată cu ajutorul caracteristicii Wyvern Riding, permițând de asemenea controlarea monștrilor și chiar organizarea de lupte între acestea.Sincer, noul trailer arată... bestial, acesta prezentând și o zonă nouă a jocului, Insulele Frost. Monster Hunter Rise va fi lansat de Capcom pentru Nintendo Switch pe 26 martie dar până atunci compania a lansat un demo gratuit care poate fi descărcat de pe site-ul companiei pentru o perioadă limitată între 7 ianuarie și 1 februarie, relatează IGN Clancy Brown s-a alăturat distribuției viitorului sezon Dexter alături de Michael C. Hall, urmând a juca rolul antagonistului principal Kurt Caldwell.„Caldwell s-a născut și a crescut în orășelul Iron Lake. De fapt, unii îl consideră primarul neoficial al micului lor oraș. El și-a împlinit visul american trecând de la conducerea unor camioane mari, la fel ca tatăl său, la a deține stația de locală de camioane. Puternic, generos, iubit de toată lumea - este un adevărat om al oamenilor. Dacă îți ține spatele, consideră-te binecuvântat. Dar se întâmplă să îl deranjezi prea tare sau să rănești pe cineva la care ține...Dumnezeu să te ajute”, potrivit descrierii oficiale a personajului.Brown este cunoscut pentru interpretarea rolul căpitanului Byron Hadley în The Shawshank Redemption, precum și pentru „Viking” Lofgren în Bad Boys, Kurgan în Highlander și jucarea fratelui Justin Crowe în serialul Carnivàle al HBO, conform Deadline Clancy Brown (FOTO: Bryan Bedder / Getty Images / Profimedia)Anul acesta se împlinesc 20 de ani de la prima incursiune a Microsoft pe piața consolelor cu Xbox, marca devenind pe cont propriu un nume puternic în gaming. Dar istoria ar fi putut lua o turnură destul de diferită.Jurnaliștii de la Bloomberg au realizat mai multe interviuri cu jucători cheie implicați în conceperea, proiectarea și comercializarea Xbox la începuturile sale, conversațiile dezvăluind informații fascinante despre eforturile Microsoft de a intra pe piața consolelor. Probabil cea mai șocantă dintre toate este dezvăluirea că Microsoft a abordat odată Nintendo pentru a cumpăra gigantul japonezPotrivit lui Kevin Bachus, fostul director de relații cu terții al Xbox, întâlnirea nu a fost luată atât de în serios de japonezi pe cât spera Microsoft. „Pur și simplu au râs în hohote”, își amintește Bachus. „Gen, imaginați-vă o oră în care cineva doar râde de tine. Cam așa a mers acea întâlnire”, a relatat acesta.Microsoft a abordat și dezvoltatorul japonez Square (cunoscut pentru francizele Final Fantasy și Dragon Quest) în vederea unei posibile achiziții, discuțiile ajungând până la etapa scrisorii de intenție. Bob McBreen, un alt fost director al Xbox, a povestit ce s-a întâmplat în continuare:„Am avut una dintre acele cine mari cu CEO-ul lor și [fostul CEO Microsoft] Steve Ballmer. A doua zi, stăm în sala lor de ședințe și ei ne spun 'Bancherul nostru ar dori să facă o declarație'. Și, practic, bancherul s-a ridicat și a spus: 'Square nu poate încheia această afacere, deoarece prețul este prea mic'. Ne-am făcut bagajele, ne-am dus acasă și ăsta a fost sfârșitul [negocierilor cu] Square”, relatează Destructoid Jocul Animal Crossing dezvoltat de Nintendo (FOTO: Flickr)Sacha Baron Cohen are câteva vești nu tocmai bune pentru fanii lui Borat: nu intenționează să readucă personajul la viață pentru un nou film. Anunțul a fost făcut de actorul britanic într-un interviu acordat Variety, acesta afirmând că este foarte puțin probabil să îl „reînvie” pe Borat pentru o nouă peliculăCohen a relatat că a avut un scop precis pentru revenirea la rolul jurnalistului fictiv kazah anul trecut și nu crede că va găsi motivația pentru un al treilea film. „L-am scos pe Borat din cauza lui Trump”, a spus acesta vorbind despre decizia sa de a reintra în rol după atâția ani, precizând că „a existat un scop al acestui film și nu prea văd scopul de a face unul nou. Deci da, el este închis în dulap”.Actorul britanic a dezvăluit de asemenea că nu avea de gând să facă o continuare nici pentru primul film deoarece a „jurat să nu mai facă niciodată un alt film sub acoperire” după „ Brüno ”, mockumentarul său din 2009, din cauza impactului pe care l-a avut asupra vieții sale reale.„Am fost destul de traumatizat după Brüno. Timp de aproximativ șase luni după [filmări] de fiecare dată când auzeam o sirenă a poliției începeam să devin încordat deoarece am fost alergat de poliție de atâtea ori”, a relatat acesta pentru Variety O bulă uriașă de frecvențe radio foarte joase (VLF) creată în totalitate de activitățile umane nu numai că înconjoară Pământul, ci creează efecte asemănătoare vremii în spațiu.Potrivit NASA, fenomenul a fost detectat pentru prima dată în 2017 și este rezultatul comunicațiilor radio VLF, adesea folosite pentru mesaje codificate sau transmise pe distanțe lungi - cum ar fi de exemplu contactarea submarinelor la mare adâncime. Aceste frecvențe s-au „scurs” în spațiu și au creat o barieră în jurul Pământului.Cercetătorii au descoperit că această bulă uriașă împiedică particulele radioactive să pătrundă în atmosfera Pământului și că a împins centura de radiații Van Allen mai departe în spațiu față de unde era în anii 1960 când a fost cercetată exhaustiv pentru a înțelege potențialele sale efecte asupra misiunilor spațiale care au culminat cu aselenizarea Apollo 11.„O serie de experimente și observații au descoperit că, în condițiile potrivite, semnalele comunicațiilor radio din gama de frecvențe VLF pot de fapt afecta proprietățile mediului de radiații cu energie ridicată din jurul Pământului”, afirmă Phil Erickson, director adjunct al Observatorului Haystack al MIT, potrivit NASA Din păcate, potrivit unui articol din Science Alert , bariera nu rezolvă problema particulelor radioactive care avariază sateliții dar NASA spune că sunt în desfășurare teste pentru a vedea dacă transmisiile VLF pot fi utilizate pentru a elimina excesul de radiații din jurul Pământului, relatează IGN TheReckoning o găsește pe Charlotte Kirk în rolul lui Grace Haverstock, care, după ce și-a pierdut soțul în fața marii ciume care a devastat Marea Britanie în anii 1600, este acuzată pe nedrept de vrăjitorie și arestată de cel nemilos vânător de vrăjitoare din Anglia, judecătorul Moorcroft (jucat de Sean Pertwee) .„Ca parte a procesului creativ am făcut o grămadă de cercetări și, cu cât am dezgropat mai multe despre încercările și necazurile oribile pe care mii de femei au fost nevoite să le îndure, am simțit că această poveste, pe lângă sperieturi, ar trebui să aibă un mesaj mai puternic. The Reckoning este la fel de mult despre emanciparea femeilor cât e despre vânătorile de vrăjitoare și Marea Ciumă din 1665”, a afirmat regizorul Neil Marshall într-o declarație comună cu Kirk.„Și, bineînțeles, când am făcut început filmările în 2019, nu aveam idee că lumea urmează să fie îngenuncheată de o ciumă modernă și cum asta se va adăuga numeroaselor motive pentru care acest film este atât de relevant pentru publicul de astăzi”, au mai afirmat cei doi. The Reckoning va fi lansat în Statele Unite în 5 februarie, cel mai probabil urmând să ajungă și în restul lumii la scurt timp după, anunță Empire Online P.S.: Bănuiesc că ai citit deja că sonda chineză Tianwen-1 va ajunge în 10 februarie pe orbita lui Marte