Argeş: Dosare penale pentru samsari de autovehicule. Un bărbat e cercetat pentru că a vândut 123 de maşini, fără a plăti impozite pentru tranzacţii

Poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş au finalizat cercetările într-un dosar penal care vizează activitatea unui bărbat acuzat de evaziune fiscală în formă continuată în urma unor activităţi de cumpărare şi revânzare a unor autovehicule second hand.„Din cercetări s-a stabilit că în perioada 2013 – 2017, fără a-şi organiza activitatea comercială sub o formă juridică, un bărbat de 44 de ani, din Piteşti, ar fi ascuns sursa impozabilă sau taxabilă de venituri, prin desfăşurarea de activităţi comerciale, constând în achiziţionarea şi revânzarea unui număr de 123 de autoturisme second-hand. Pentru recuperarea prejudiciului, stabilit la aproape 40.000 de lei, au fost instituite măsuri asiguratorii”, a transmis, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş.Dosarul în care au făcut cercetări poliţiştii de la combaterea criminalităţii economice a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş cu propunere de trimitere în judecată.Tot în faţa instanţei ar putea ajunge un alt argeşean, pentru fapte similare.Bărbatul, în vârstă de 70 de ani, este acuzat că începând cu anul 2011 a cumpărat şi revândut 21 de autoturisme second hand, pentru care nu a plătit taxe. În cazul acestuia, prejudiciul, estimat la aproximativ 2.500 de lei, a fost recuperat.Şi în această situaţie a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş urmând ca procurorii să decidă dacă îl trimit în judecată pe bărbat.