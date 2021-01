Prima reacție a României în urma scenelor haotice din SUA. Ministerul Afacerilor Externe: Violența de la Capitoliu este îngrijorătoare și inacceptabilă

Ministerul Afacerilor Externe a condamnat miercuri spre joi noapte violențe din SUA, catalogându-le drept ”îngirjorătoare” și ”inacceptabile”, după ce mai mulți suporteri ai lui Donald Trump au forțat intrarea în Capitoliul american, în timp ce mai mulți ofițeri de poliție au fost răniți, iar o femeie este în stare critică în urma confruntărilor.

”Violența de la Capitol Hill din Washington DC este îngrijorătoare și inacceptabilă. Avem încredere în democrația americană, care ar trebui să rămânî un model în lume, și ne exprimăm încrederea că situația se va detensiona pentru a permite reluarea certificării voturilor electorale”, arată mesajul MAE pe Twitter.

The violence at t/Capitol Hill in Washington DC is concerning and unacceptable. We trust the #US democracy, which should remain a world model, and express confidence the situation will de-escalate soon in order to allow for t/resumption of t/certification of t/electoral votes.