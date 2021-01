Tensiuni în Washington: Congresul urmează să valideze victoria lui Biden / Suporterii lui Trump protestează VIDEO

Foto: Profimedia Images via Digi24

Într-o ședință comună a Congresului vor confirmate voturile în colegiile de electori. Unii republicani s-au arătat gata să susțină eforturile președintelui Donald Trump de a răsturna rezultatul alegerilor contestând formal ședința, într-o tentativă care va eșua cel mai probabil, relatează BBC News Sute de soldați ai Gărzii Naționale au fost mobilizați în contextul în care suporterii lui Trump au început să se adune în Washington DC pentru a protesta față de declararea înfrângerii acestuia. În același timp, sunt așteptate și contramanifestații.Într-un mesaj pe twitter, Trump a anunțat că urmează să se adreseze suporterilor la mitingul ”Salvați America” în aceeași zi în care Congresul se reunește.Trump a refuzat să accepte înfrângerea în alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, invocând așa-zisa fraudă electorală, fără să prezinte vreo probă și pierzând toate contestațiile în instanță.Democratul Joe Biden ar urma să fie învestit ca al 46-lea președinte american într-o ceremonie specială care are loc pe 20 ianuarie, în mod tradițional.Cele două Camere ale Congresului- Camera Reprezentanților și Senatul- se vor reuni miercuri într-o ședință comună în care vor deschide procesele verbale electorale din cele 50 de state. Sistemul electoral din SUA presupune votul direct, popular, în funcție de care, ulterior, colegiile electorale declară câștigătorul din fiecare stat. Biden a câștigat 306 voturi, în timp ce Trump 232.Reprezentanții din ambele partide din cele două Camere vor da citire rezultatelor și apoi vor face o numărătoare oficială a voturilor electorilor.În interiorul Partidului Republican există câteva zeci de membri ai Camerei Reprezentanților și un mic grup de senatori care vor să conteste numărătoarea din statele cheie.Ted Cruz este liderul grupului din Senat care vrea să ceară o amânare cu 10 zile a auditului invocând așa-zisa fraudă. Este momentul în care intră în scenă vicepreședintele american în exercițiu Mike Pence. Acesta este și președinte al Senatului, poziție din care ar urma să conducă ședința și să îl declare câștigător pe Joe Biden.Mike Pence nu a fost printre cei care au susținut puternic ideea fraudării alegerilor, deși șeful său de cabinet a transmis că acesta ar împărtăși ”îngrijorarea a milioane de americani în legătură cu nereguli și fraude electorale”. Potrivit The Guardian, Pence ar fi transmis că va respecta Constituția.Potrivit legii americane, Mike Pence are un rol strict administrativ în procedurile care se derulează miercuri în Congres, însă președintele Donald Trump i-a cerut să blocheze declararea victoriei lui Biden, informează BBC News.Obiecțiile republicanilor legate de alegeri vor trebui dezbătute de membrii congresului într-o ședință de două ore, urmată de un vot. Pentru ca ele să treacă este nevoie de majoritate în ambele Camere. Republicanii dețin majoritatea doar în Senat.