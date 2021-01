Prima staţie Tesla Supercharger urmează a fi deschisă la Timişoara în primul trimestru

În trimestrul al doilea Tesla are în plan să deschidă staţii de încărcare şi în Sibiu, Piteşti şi Bucureşti. Iniţial compania condusă de Elon Musk avea planuri de a construi staţii în Craiova, Bucureşti şi Brăila.Tesla deja a deschis în Bulgaria la Plovdiv o staţie Supercharger, dar şi în Serbia, iar în Ungaria deja sunt şapte funcţionale.Compania americană a scos la concurs mai multe posturi pentru România pe site-ul oficial. Pentru început, Tesla vrea să angajeze cinci oameni, dintre care un manager de magazin, doi tehnicieni pentru service, un manager pentru service, şi un consultant de vânzări.Zvonurile cu privire la deschidere circulă deja de mai bine de un an, iar americanii iau în calcul mai multe locaţii pentru a deschide un centru, iar cel mai probabil vor alege o locaţie în partea de nord a Capitalei.Tesla a fost brandul cu cea mai puternică creştere în 2020 în România, de 250% în primele 11 luni, la 56 de maşini noi înmatriculate.Până acum clienţii comandau online maşinile care sunt livrate în România. România are în prezent cel mai „agresiv” plan pentru maşini electrice, oferind o subvenţie de 10.000 de euro.