Un software al DeepMind a depășit o nouă barieră / Age of Empires IV a ajuns la „șlefuire” / Au fost finalizate filmările pentru noul Resident Evil

That’s a wrap in Raccoon City. \uD83C\uDFAC

diREcted by Johannes Roberts pic.twitter.com/9HdIf7shs2 — Resident Evil (@ResidentEvil) December 28, 2020

Filmul Wonder Woman 1984 a fost primit cu reacții împărțite atât din partea criticilor cât și a publicului dar Warner Bros. vede clar un viitor pentru Diana Prince (Femeia Fantastică), studioul de producție anunțând oficial că regizoarea Patty Jenkins și actrița Gal Gadot se vor întoarce pentru un al treilea lungmetraj.Femeia Fantastică 1984 (al doilea film al francizei) a generat weekendul trecut venituri de peste 85 de milioane de dolari la nivel mondial în pofida faptului că multe cinematografe sunt închise din cauza pandemiei de Covid-19, iar cei de la Warner au fost încurajați și de numărul de vizualizări de pe HBO Max, filmul fiind văzut de aproape jumătate din abonații serviciului de streaming când a fost lansat în ziua de Crăciun. Studioul a anunțat că Jenkins va reveni ca regizoare și co-scenaristă în timp ce Gadot va juca rolul Femeii Fantastice și în următorul lungmetraj:„În timp ce fanii din întreaga lume continuă să o îmbrățișeze pe Diana Prince, fiind în spatele premierei puternice a Wonder Woman 1984 din weekend, suntem încântați să putem continua povestea ei cu Femeia Fantastică a noastră din viața reală - Gal și Patty - care vor reveni pentru a încheia trilogia planificată”, a declarat președintele Warner Bros. Pictures, Toby Emmerich, potrivit Empire Online Informațiile despre noul Age of Empires (AoE) au fost destul de sporadice după anunțul din 2017 privind dezvoltarea acestuia. Însă Shannon Loftis, șeful World's Edge, compania (deținută de Microsoft) care creează jocul, a anunțat la sfârșitul lunii decembrie că se fac „progrese mari” în dezvoltarea acestuia.Loftis a relatat de asemenea că „dezvoltarea unui RTS (n.r. joc de strategie în timp real) este amuzantă: durează ceva timp pentru a construi sisteme separate (AI, economie, sim, redare, etc.) și apoi durează pentru ca acestea să fie unite”, precizând că AoE 4 a ajuns la stadiul în care „se simte ca un joc Age of Empires”. Însă noul titlu al francizei RTS mai are nevoie de „debugging și echilibrare și șlefuire”, potrivit lui Loftis, citat de TechRadar A venit în sfârșit ziua: ultimul sezon din Sabrina - Între lumină și întuneric, o versiune modernă și mai întunecată a „Sabrina, vrăjitoarea adolescentă” (Sabrina the Teenage Witch) - popularul sitcom din anii '90, a fost lansat pe Netflix. Noua serie a început să o urmărească pe Sabrina, o adolescentă din orășelul Greendale în timp ce aceasta încerca să jongleze viața de muritoare cu latura ei supranaturală.Fără a da prea multe spoilere, în sezonul 4 (lansat integral pe Netflix în 31 decembrie) Sabrina și Coven vor trebui să lupte din nou împotriva terorilor nopții (The Eldritch Terrors) care au coborât asupra Greendale în timp se apropie Sfârșitul Tuturor Lucrurilor iar una din cele mai mari surprize pentru fani e apariția lui Caroline Rhea și Beth Broderick (actrițele care le-au interpretat pe Hilda și Zelda în sitcom-ul din urmă cu 30 de ani) în cel mai nou capitol al seriei, potrivit Nerds and Beyond Youtube și-a publicat raportul anual privind trendurile de pe site-ul său, compania dezvăluind că utilizatorii au urmărit în 2020 peste 100 de miliarde de ore de conținut legate de jocuri video, un nou record echivalent cu 475.000 de călătorii până la planeta Neptun și înapoi.Din cele 100 de miliarde de ore conținutul legat de Minecraft a fost cel mai urmărit cu peste 201 miliarde de vizualizări unice (nu confunzi numărul de ore totale de vizionare cu numărul total de vizualizări unice, nu?), mai mult decât dublu față de următorul joc din clasament, Roblox, ce a strâns 75 de miliarde de vizionări unice. Garena Free Fire, Grand Theft Auto V și Fortnite s-au clasat pe locurile trei, patru și cinci cu 72, 70 și 67 miliarde de vizualizări unice, relatează IGN . Noul lungmetraj al francizei horror este gata și pregătit pentru post-producție, potrivit unui tweet de pe contul oficial Resident Evil. După încheierea seriei de șase filme cu Milla Jovovich în 2016, noul film regizat de Johannes Roberts repornește saga bazată pe jocurile video cu o distribuție nouă.Acțiunea filmului va avea loc în Racoon City în 1998, Roberts afirmând că „a vrut cu adevărat să se întoarcă la primele două jocuri originale”. Regizorul a mai spus că și-a propus să spună „o poveste umană despre un mic oraș american aflat pe moarte, cu care publicul de astăzi să se poate identifica și care să fie relevant pentru acesta”. Noul film Resident Evil va fi lansat pe 9 septembrie 2021, scrie GameSpot DeepMind, compania de cercetare în domeniul inteligenței artificiale deținută de Alphabet (compania-mamă a Google)a dezvoltat un program care poate învăța jocuri complexe fără a cunoaște în prealabil regulile lor.Cei de la DeepMind s-au remarcat anterior prin progresele revoluționare înregistrate în dezvoltarea unor programe care să învețe jocuri precum Go sau Shogi (un alt joc de strategie chinezesc), precum și în cazul șahului sau a unor jocuri video dezvoltate de compania Atari. Însă în toate cazurile anterioare realizările s-au bazat pe cunoașterea de la început a regulilor jocurilor respective.Noul software MuZero dezvoltat de DeepMind a reușit însă acest lucru fără a cunoaște de la început regulile, programatorii companiei bazându-se pe un principiu numit „căutare anticipată” (look-ahead search). Acesta evaluează un număr de mutări potențiale în funcție de maniera în care un adversar ar răspunde la ele. Deși exista un număr incredibil de mare de permutări posibile în jocuri complexe precum șahul, MuZero acordă prioritate celor mai relevante și probabile mișcări, învățând din partidele de succes și evitându-le pe cele pierzătoare.Este „un pas semnificativ înainte”, potrivit lui Wendy Hall - profesoară de știința calculatoarelor la Universitatea Southampton și membră a Consiliului britanic privind AI-ul, aceasta adăugând că „rezultatele muncii DeepMind sunt chiar uimitoare cu privire la ceea ce ar putea realiza în viitor date fiind resursele pe care le au la dispoziție”.„Îngrijorarea mea este că echipele de la DeepMind care încearcă mereu să își îmbunătățească performanțele algoritmilor lor și să aplice rezultatele în beneficiul societății nu depun la fel de multe eforturi în a se gândi la potențialele efecte neintenționate ale muncii lor”, a adăugat Hall, citată de Phys.org La fel ca pentru majoritatea lumii, 2020 a fost un an destul de dur și pentru Spider-Man, mai ales după ce supereroul a aflat adevărata identitate a misteriosului antagonist Kindred . Poate din această cauză Marvel a hotărât că vrea ca noul an să aducă și o înfățișare nouă pentru Omul-Păianjen.Gigantul de benzi desenate a dezvăluit noul look al lui Spider-Man care urmează să apară pentru prima dată în luna martie în numărul #62 (potrivit noii cronologii) al The Amazing Spider-Man, acesta părând să fie o distanțare majoră față de designul clasic cunoscut de toată lumea: renunțarea la costumul tradițional cu culorile roșu și albastru, acestea fiind înlocuite de un amestec de albastru, alb, argintiu și portocaliu. Iar asta e doar cea mai evidentă schimbare (alta ar fi modul în care sunt desenați ochii), potrivit IGN