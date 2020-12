Mesajul ambasadorului SUA la final de 2020: Nicicând relațiile bilaterale nu au fost mai bune

Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, spune într-un mesaj adresat românilor la final de an 2020 că nicicând relațiile bilaterale dintre cele două țări nu au fost mai bune și crede că 2021 va fi un an plin de bucurie și realizări construite pe fundația creată în acest an extrem de dificil, potrivit Mediafax.





Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, spune că anul 2020 a fost marcat de durere, dar că toți „trebuie să ne umplem inimile de speranță, acum când se apropie de sfârșit”.





„Având în vedere că am avut multe obstacole de depășit anul acesta – unii într-o mai mare măsură decât alții – cu toții ar trebui să ne umplem inimile de speranță, acum când anul 2020 se apropie de sfârșit. În ultimul an, am resimțit durerea și discontinuitatea cauzate de o pandemie de proporții cu care lumea nu s-a mai confruntat de mai bine de 100 de ani. În prezent, am creat vaccinuri care ar trebui să pună capăt acestui flagel mondial. Pe scurt, ar trebui să putem într-un final să lăsăm Covid-19 în urma noastră și să ne axăm pe reconstruirea vieților și a economiilor țărilor noastre. 2021 va fi un an plin de bucurie și realizări construite pe fundația creată în acest an extrem de dificil. Toți românii ar trebui să fie mândri de tot ceea ce au reușit să realizeze în acest an pentru a asigura copiilor lor un viitor și mai bun în 2021”, a transmis ambasadorul SUA.





Potrivit acestuia, cea mai mare realizare a acestui an a fost transferul pașnic și democratic de putere către un nou parlament și un nou guvern.





„Poporul român și-a spus cuvântul și a ales libertatea și statul de drept în detrimentul aiurelilor moștenite de la nepotismul și corupția comuniste. Acum, cu patru ani de stabilitate înainte, românii vor avea posibilitatea să își reconstruiască economia și infrastructura. Angajamentul României pentru piețele libere și dezvoltarea economică o va transforma în liderul european care poate și merită să fie”, a spus Adrian Zuckerman.





Acesta susține că România a făcut progrese uriașe în aprofundarea relației bilaterale cu Statele Unite. „Nicicând aceasta nu a fost mai bună. Împreună, am atins noi cote maxime în cooperarea noastră în domeniul militar și al securității, al dezvoltării economice, energetice, agrare, în aplicarea principiului statului de drept, legislației 5G, aplicării legii, luptei împotriva crimei organizate și a traficului de persoane. Aceste realizări au fost posibile datorită muncii asidue depuse de români, a angajamentului față de piețele libere, față de statul de drept și a încrederii în sine și în a face lucrul corect”, a precizat diplomatul.





Printre realizările de anul acesta, ambasadorul SUA amintește foaia de parcurs pe zece ani în materie de cooperare în domeniul apărării. „Conform acestui plan, Armata României este modernizată în toate privințele. De la avioane cu reacție noi, la elicoptere, vehicule militare, la sistemele de rachete de ultimă generație Patriot și HIMARS și, cel mai important, efective militare americane suplimentare detașate prin rotație în România; în prezent, forțele de apărare ale României sunt un garant credibil al granițelor României”, a transmis oficialul american.





În opinia acestuia, alte realizări sunt acordul cu privire la recondiționarea unui reactor nuclear și construirea a două reactoare noi la Cernavodă, un proiect de 8 miliarde de dolari, finanțat de Banca de Import-Export a Statelor Unite (ExIm) sau cooperarea în domeniul extracției gazelor naturale.





„Poporul român nu ar trebui să fie nevoit să aibă un nivel de trai mai scăzut decât populațiile din Vestul Europei. A venit vremea ca România să prospere. A venit vremea ca poporul român – toți românii- să își îmbunătățească nivelul de trai. Competiția de pe piața liberă va genera bunăstare și prosperitate pentru toți, nu numai pentru urmașii cu conexiuni politice și interpușii foștilor comuniști”, a mai spus Adrian Zuckerman.





Acesta a adăugat că este imperios necesar ca încetinirea economiei de către corupția endemică să înceteze.





„Abilitatea celor cu conexiuni politice de a controla interesele de afaceri și de a limita concurența pe piața liberă trebuie să înceteze. Numărul enorm de companii de stat din România, cel mai ridicat din Europa, trebuie să facă subiectul privatizării. Sunt esențiale transparența și răspunderea în mediul de afaceri. Un mediu de afaceri stabil, predictibil, total transparent va stimula dezvoltarea, va atrage noi investitori și antreprenori și va crea o economie competitivă”, a mai transmis ambasadorul SUA în mesajul adresat la finalul lui 2020, potrivit Mediafax.