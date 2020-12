Fie ca 2021 să fie anul schimbărilor. Înscrieți-vă la școala de afaceri care vă oferă o șansă nouă la succes!

Mulți dintre noi profităm de perioada sărbătorilor de iarnă ca să tragem linia și să analizăm tot ce s-a întâmplat în anul care se încheie. Anul acesta a fost foarte greu, iar criza economică provocată de pandemie a fost pentru mulți o piedică de netrecut.



De aceea, acum este momentul potrivit să facem o schimbare. Începutul de an este o ocazie ideală să planificăm noi succese și să ne stabilim noi obiective.



Anul Nou – cea mai bună ocazie să faceți o schimbare de afaceri



Anul debutează cu o ofertă care poate fi decizia voastră cea mai bună de Anul Nou. BusinessAcademy vă oferă înscrierea la cel mai mic preț din noul an până pe 7 ianuarie. Până la această dată puteți obține cele mai bine plătite și cele mai căutate cunoștințe și abilități de afaceri la un preț mult mai mic – de la doar 899 EUR pe an (la plata integrală) sau doar 50 EUR lunar (la plata în rate).

Aceasta este o șansă unică de a vă schimba cariera în 2021, de a vă asigura succesul și de a obține abilități pentru jobul și câștigul dorite.



Nu vă permiteți ca la anul pe vremea asta să vă uitați în urmă și să nu vedeți decât o mulțime de șanse ratate. Nu vă permiteți să fiți dezamăgiți când veți înțelege că nu v-ați îndeplinit planurile de care vă separau un singur pas.



Alegeți domeniul de afaceri în care vă descurcați cel mai bine



Când vă alegeți cariera este important să vă gândiți la domeniile care se potrivesc cel mai bine intereselor voastre pentru ca, pe lângă un câștig foarte bun și oportunități de a găsi mereu un job, să vă și placă ceea ce faceți.





Oferta BusinessAcademy de Anul Nou vă oferă posibilitatea de începe, în cele mai bune condiții, să vă construiți o carieră de succes aplicând la unul din cele 12 programe: Executive Business Program, Marketing and Marketing Management, International Business, Management, Entrepreneurship, Business Administration, Financial Management, Sales and Sales Management, Project Management, Human Resource Management, Public Relations, Investment Management and Stock Exchange.