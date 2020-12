Anul 2020 încheie cel mai cald deceniu de la începerea măsurătorilor, potrivit Organizației Meteorologice Mondiale

Temperaturile ridicate din 2020 au fost înregistrate în ciuda unui fenomen răcoros, ”La Nina”, care este acum la vârf și are impact asupra modelelor meteo din multe părți ale lumii.Potrivit majorității modelelor, fenomentul La Nina este așteptat să atingă intensitatea maximă fie în decembrie, fie în ianuarie și să continue până la începutul anului 2021, notează OMM, citată de Mediafax.”Cei mai călduroși ani, cu temperaturi record, au coincis de obicei cu un eveniment puternic El Nino, așa cum s-a întâmplat în 2016. Acum ne confruntăm cu un La Nina, care are un efect de răcire asupra temperaturilor globale, dar nu a fost suficient pentru a domoli căldura acestui an. În ciuda actualei La Niña, anul acesta a arătat deja o temperatură aproape record, comparabilă cu recordul anterior din 2016 ”, a declarat secretarul general al OMM, prof. Taalas.OMM va emite valori consolidate ale temperaturii pentru 2020 în luna ianuarie, pe baza a cinci seturi de date globale de temperatură.Aceste informații vor fi încorporate într-un raport final privind starea climei în 2020, care va fi publicat în martie 2021, incluzând informații despre impacturile climatice selectate.Conform raportului provizoriu al OMM privind starea climei emis la 2 decembrie, toate cele cinci seturi de date pentru primele 10 luni ale anului (până la sfârșitul lunii octombrie) au plasat anul 2020 pe locul al doilea cel mai cald din anul până în prezent, după 2016 și înainte de 2019.Căldura a continuat în noiembrie, pe baza rapoartelor lunare ale instituțiilor implicate, ceea ce clasifică luna ca fiind cea mai caldă sau a doua cea mai caldă înregistrată.Temperatura medie globală din 2020 este cu aproximativ 1,2°C peste nivelul pre-industrial (1850-1900) și există cel puțin o șansă din cinci să depășească 1,5°C până în 2024, conform OMM.