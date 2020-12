Digi Sport: Adevăratul motiv pentru care Gică Hagi şi-a dat demisia de la Viitorul şi de ce a decis să vândă acţiuni

Gică Hagi a decis în vară să demisioneze de pe banca tehnică a Viitorului, echipă cu care a câştigat campionatul în sezonul 2016/2017.





Cel supranumit "Regele" a explicat motivul pentru care a luat această decizie şi a dezvăluit ce proiect de viitor are la echipa pe care o patronează. "Eu mi-am îndeplinit toate obiectivele. Am luat-o de la zero și în zece ani mi-am îndeplinit toate obiectivele. Trebuia să ies de pe bancă și să creez un nou proiect. Vreau un nou proiect pentru următorii zece ani. Sper să fie la un nivel mai bun", a declarat Gică Hagi, la emisiunea Prietenii lui Ovidiu.