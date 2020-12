Inteligența artificială în sortarea deșeurilor - soluția revoluționară care a câștigat competiția Future Makers 2020

Articol susținut de Coca-Cola România

Auzim deseori vorbindu-se despre inteligența artificială, însă nu îi și înțelegem mereu principiile de funcționare ori aplicabilitatea în viața de zi cu zi. Proiecte precum cel dezvoltat de PolyMore, o echipă de studenți din Timișoara, marii câștigători ai competiției Future Makers 2020, ne arată cum algoritmi de inteligență artificială pot fi folosiți pentru a optimiza gestionarea deșeurilor plastice.

În ciuda dificultăților aduse de pandemie, și anul acesta, programul educațional Future Makers, ajuns la a treia ediție, organizat de Social Innovation Solutions și Global Shapers Bucharest Hub și susținut de Fundația Coca-Cola, a continuat să se implice în antrenarea tinerilor cu vârste între 20 și 29 de ani să-și pună în aplicare ideile de business pentru viitor. Competiția a adus premii în valoare totală de 20.000 de euro, alături de o experiență extraordinară de învățare, iar cei 7 câștigători au fost aleși dintre 27 de echipe finaliste, în cadrul unei competiții care a reunit peste 1.500 de tineri din toată țara.

Conform statisticilor, România înregistrează o rată foarte scăzută de reciclare a deșeurilor, în jur de 13 - 14%. Cu un procent atât de mic, dacă se adaugă și problema deșeurilor de plastic amestecate cu alte tipuri de deșeuri, problema devine și mai serioasă. "Proiectul dezvoltat de PolyMore are un scop clar. Acela de a optimiza procesul de selectare în industria deșeurilor din România și așa anevoios. Am identificat o problemă și ne-am decis să punem tehnologia în slujba rezolvării acesteia. Avem încredere în soluția pe care am dezvoltat-o și suntem convinși că se pot face pași importanți în reciclarea deșeurilor plastice cu ajutorul acestei soluții inovatoare", precizează Cristian Pogan, PolyMore.

Prin strategia O lume fără deșeuri, Coca-Cola își propune ca, până în 2030, pentru fiecare sticlă sau doză vândută, să ajute la colectarea și la reciclarea unei cantități identice de ambalaje. În acest sens, Sistemul investește constant în a-i ajuta pe consumatori să înțeleagă ce, cum și unde să recicleze, susținând, de asemenea, colectarea de ambalaje în întreaga industrie, inclusiv de sticle și doze de la alte companii.

Colectăm prea puțin plastic, mult mai puțin decât producem, iar atunci când îl colectăm se întâmplă ca deșeurile de plastic să vină amestecate cu alte deșeuri. Este o problemă majoră cu care se confruntă toți reciclatorii din România, dar și producătorii de ambalaje. Echipa PolyMore a dezvoltat un sistem care deosebește rapid deșeurile de plastic de celelalte, dar si daca acestea sunt contaminate. Ideea lor, ajunsă în competiția Future Makers, a atras atenția juriului fiind recompensată cu marele premiu în valoare de 5.000 de euro. Dacă va fi pusă în practică, pe scară largă, ideea PolyMore are potențialul de a reprezenta un sprijin major în procesul de sortare a deșeurilor, cu o creștere dovedită a eficienței, în paralel cu reducerea costurilor.Paris Nikolopoulos, Country Manager al Coca-Cola România, membru al juriului Future Makers, se declară încântat de soluția propusă de tinerii timișoreni. "Susținem tinerii, convinși că aceștia reprezintă viitorul. Susținem inovația și ideile creative care ne ajută să construim un viitor mai responsabil, mai curat și mai bun, pentru noi, dar mai ales pentru cei care vin după noi. Dar, un plus al acestei editii este faptul ca ideea tinerilor de la PolyMore isi aduce aportul si la un alt obiectiv strategic ambițios al Sistemului Coca-Cola, acela de a contribui la crearea unei lumi fără deșeuri.este angajamentul nostru global, pe care în România, îl transpunem în practică, alături de partenerul nostru Coca-Cola HBC, sub umbrela ", precizează reprezentatul Coca-Cola România.Totodată continuă să producă sticle mai prietenoase cu mediul, fie prin creșterea procentului de material reciclat din componența acestora și folosirea rășinilor pe bază de plante, fie prin reducerea cantității de plastic din fiecare ambalaj. Tot până în 2030, Coca‑Cola își propune ca fiecare sticlă produsă, să aibă, la nivel global, în medie, un conținut reciclat de 50%. În România, întreg portofoliul de apă (Dorna, Dorna Izvorul Alb și Poiana Negri) este deja îmbuteliat în ambalaje realizate din 100% PET reciclat și se lucrează la reducerea cantității de plastic din fiecare ambalaj. În plus, toate ambalajele puse pe piață de către Coca-Cola în România sunt reciclabile.