​VIOLENȚA DE GEN: Cum ajutăm copiii să o prevină și combată? Materiale gratuite în folosul copiilor și profesorilor

Ea a fost salvată în urma intervenţiilor realizate în Marea Britanie şi de atunci militează la nivel mondial pentru educaţia şi drepturile tinerelor. Povestea ei demonstrează că până și acest exemplu extrem de violență de gen (o dramă) poate fi răsturnat și transformat. Fetița din Pakistan a devenit o eroină și inspiră o mulțime de copii de atunci, dovadă că violența poate fi depășită cu ajutor.Violența de gen este o acțiune împotriva voinței unei persoane (copil sau adult), doar fiindcă aceasta este considerată mai slabă, pentru că este fată sau băiat (sau transgender etc). În general, violența este însoțită de rușine și vinovăție din partea victimei, astfel încât victima trebuie mai întâi să scape de aceste sentimente pentru a cere ajutor.Orice copil are dreptul la un început armonios și liniștit pe drumul vieții. El începe cu dreptul de a ști, care îți dă puterea de a te apăra și a preveni. Însă în România fiecare oră care trece înseamnă că alți doi copii sunt victime ale unei forme de violență.În ultimii doi ani Fundația Terre des hommes a creat, prin proiectul său BRIDGE, o adevărată campanie de prevenire a violenței de gen în rândul și asupra copiilor, în special al celor afectați de migrație sau migranți.A rezultat o serie de materiale bogat ilustrate, broșuri și clipuri video, care sunt pe înțelesul copiilor între 12-18 ani, fie că sunt români sau de altă naționalitate. Materialele-text au fost create de o specialistă din mediul academic și sunt disponibile gratuit pe site-ul fundației Terre des hommes în română, engleză și arabă. De pildă, pe site-ul www.tdh.ro sunt disponibile pliantul „Tinerii și copiii pot învinge violența”, broșura „Superputerile sunt în puterea ta” și „Ziarul Copiilor Super-eroi”, din care orice copil poate afla ce drepturi are, care sunt situațiile care-l îndreptățesc să ceară ajutor, unde poate cere ajutor. De asemenea, copiii sunt încurajați să nu se simtă vinovați pentru situațiile de violență la care asistă în familie sau ale căror victime sunt.Pe de altă parte, tot în cadrul proiectului BRIDGE, 10 tineri voluntari au creat la rândul lor materiale de constientizare și s-au implicat în toate activitățile proiectului și, în același timp, Fundația a desfășurat, cu ajutorul unei agenții, o amplă campanie de informare a tinerilor prin social media (Instagram, TikTok), care a cuprins inclusiv un test despre cunoștințele tinerilor despre violența de gen.Toate materialele despre cum se pot apăra copiii de violența de gen se pot descărca sau citi gratuit (în versiuni română și engleză) la adresa https://www.tdh.ro/ro/biblio Proiectul BRIDGE a fost implementat în România de Fundația Terre des hommes Romania. Partenerii proiectului au fost KOPIN Malta, Defence for Children International Belgia, FEDASIL Belgia, ARSIS Grecia, Terre des hommes regional office for Central and South East Europe (Ungaria). Proiectul BRIDGE este susținut de Programul „Drepturi, Egalitate și Cetățenie” al Uniunii Europene (2014-2020). Conținutul acestui material reprezintă doar opiniile autorului și este responsabilitatea sa exclusivă. Comisia Europeană nu acceptă nicio responsabilitate pentru utilizarea informațiilor pe care le conține.