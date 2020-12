Scandalul din Consiliul Economic Social, după ce președinta Asociației Sexul vs Barza a fost înlocuită peste noapte de Guvern cu o persoană care nici nu candidase / Reacția Adrianei Radu

”Mi s-a făcut o mare nedreptare”, ”am competențele” și ”am fost aleasă fair”, a scris Adriana Radu, președinta Asociației Sexul vs Barza, care a fost aleasă cu 304 voturi pentru a face parte Consiliul Economic și Social, dar care a fost înlocuită peste noapte de premierul interimar Nicolae Ciucă cu Horia Nicolescu Mihai, de la Asociația pentru Securitatea Incendiilor, care nici măcar nu participase și nici nu îndeplinea criteriile de eligibilitate stabilite de Guvern și societatea civilă.

”Vreau să fiu în CES pentru că vreau să contribui la apărare drepturile femeilor. De exemplu, în România în caz de viol, agresiune sexuală și hărțuire sexuală decazi din dreptul de a depune plângere după numai 3 luni, știați? Plănuiesc să investighez cum putem schimba asta. Ca membru în CES, am mai ușor acces la conversații necesare cu parlamentari și membri ai Guvernului. Am competențele. Am fost aleasă fair - și am muncit să fiu aleasă. Cer să fiu numită ca membru în CES - un mandat de 4 ani pe care nu o să-l irosesc”, a scris Adriana Radu pe pagina sa de Facebook în timp ce detaliază prima experiență sexuală a unei fete de 14 ani și mesajul disperat al acesteia.

”Ne-a lăsat o fetiță din jud. Neamț de 14 ani un mesaj audio. La două zile după ce făcuseră sex pentru prima oară, prietenul ei de 16 ani i-a spus că fără să îi zică ei, și-a scos prezervativul și a ejaculat în ea. Chestie care în UK e pedepsită drept viol. N-am auzit voce mai chinuită decât a fetiței ăsteia în mesajul ei audio, disperată că poate e însărcinată la 14 ani „Nu știu ce să fac. Nu știu nimic. NU MĂ PRICEP LA NIMIC.” „NU MĂ PRICEP LA NIMIC” - nu-mi iese fraza asta din cap deloc, ce fraza pentru a exprima neputința, deznădejea, deruta - felul în care vă garantez, multe persoane tinere din România se simt”, a povestit președinta Sexul vs Barza.

Aceasta continuă cu o altă poveste, de data aceasta a unui băiat, pentru a sublinia importanța educației sexuale.

”Ne-a scris un băiat, tot în disperare. Pe profilul lui de FB scria că e dintr-un oraș din Oltenia, dar locuia în Germania. Făcuse sex cu prietena lui și se rupsese prezervativul și credeau că poți să iei pastila de a doua zi doar cu rețetă - lege care de fapt s-a modificat în Germania de 2 ani, dar ce să știe un adolescent abia aterizat în străinătate, care cere ajutorul tot la SEXUL vs BARZA?”, a scris Adriana Radu.

”În ambele cazuri i-am îndrumat spre pastila EllaOne, pastilă de a doua zi cu ulipristat acetat pe care poți să o iei fără rețetă și în Ro și în DE până în a 5-a zi. Voi știați asta? V-ați fi descurcat mai bine la vârsta lor, rușinați prin România și dezorientați prin Germania?”, a continuat ea.

Radu a subliniat că vrea să fie în CES pentru a se asigura că ”legislația anti drepturi reproductive - inclusiv dreptul la educație despre sănătatea reproductivă să nu mai treacă așa fără nicio problemă”.





Membrii desemnaţi să reprezinte societatea civilă în Consiliul Economic şi Social (CES) şi cele 13 organizaţii susţinătoare condamnă decizia premierului interimar, Nicolae Ciucă, de eliminare din lista de persoane desemnate a Adrianei Radu, preşedinta asociaţiei Sexul versus Barza, şi îi solicită acestuia revenirea asupra respectivei hotărâri.

Coaliţia pentru Egalitate de Gen susţine, într-un comunicat de presă, că Adriana Radu este singura candidată câştigătoare care nu a fost desemnată în Plenul CES, ceea ce indică respingerea de către Guvern a prezenţei unei voci de sprijinire a drepturilor femeilor şi egalităţii de gen, în contextul în care România înregistrează printre cele mai mari rate de graviditate în rândul minorelor, de violenţă domestică împotriva femeilor, o atitudine laxă a sistemului de justiţie faţă de abuzurile fizice, psihice şi sexuale împotriva acestora şi multiple alte atacuri împotriva drepturilor femeilor şi a minorităţilor sexuale.





"Membrii desemnaţi să reprezinte societatea civilă în CES care au câştigat procesul electoral organizat la nivelul societăţii civile în acest sens şi cele 13 organizaţii susţinătoare condamnă decizia de eliminare din lista de persoane desemnate a Adrianei Radu, preşedinta asociaţiei Sexul versus Barza, susţinută de Coaliţia pentru Egalitate de Gen, şi vă solicită revenirea asupra deciziei şi numirea ei în Plenul CES. Desemnarea reprezentanţilor societăţii civile în Consiliul Economic şi Social a fost realizată în 2020 în baza unor alegeri libere, printr-un proces transparent şi public în care fiecare ONG care s-a înregistrat pe platforma de vot - www.votong.ro şi a dovedit funcţionarea legală a putut să înscrie candidaţi şi să voteze. Guvernul României a recunoscut procesul şi s-a implicat prin desemnarea preşedintelui Comisiei Electorale, cu rol de supervizare, comisie care a validat rezultatele prin care 14 reprezentanţi ai ONG-urilor au câştigat alegerile", precizează reprezentanţii Coaliţiei pentru Egalitate de Gen, într-o scrisoare deschisă adresată premierului interimar, citată de Agerpres.





Conform sursei citate, "acest act este cu atât mai revoltător cu cât una dintre persoanele desemnate - Horia Nicolescu Mihai, din partea Asociaţiei pentru Securitate la Incendii - nici măcar nu a candidat în cadrul procesului electoral menţionat şi nu pare a îndeplini criteriile minimale stabilite cu acordul Guvernului pentru candidaţi, având ultimul bilanţ contabil depus în 2016 şi nefiind disponibile public informaţii despre eventualele proiecte desfăşurate în ultimii ani".





De altfel, Guvernul şi-a asumat prin comunicatul de presă emis referitor la participarea la procesul electoral menţionat că va numi reprezentanţi ai societăţii civile dintre candidaţii înscrişi pe platformă, prin urmare numirea de persoane care nu au participat la proces este o încălcare directă a propriei asumări.





Cei de la CEG mai precizează, conform unui extras dintr-un comunicat de presă al Secretariatului General al Guvernului că, "în urma validării propunerilor de candidaţi de către Comisia Electorală şi a votului exprimat de societatea civilă, lista completă a candidaţilor împreună cu numărul de voturi primite de fiecare candidat vor fi comunicate Secretariatului General al Guvernului nu mai târziu de 4 decembrie pentru a servi ca listă din care vor fi numiţi de către domnul Prim-ministru reprezentanţii în CES ai societăţii civile".





Totodată, mai spun cei de la CEG, a fost desemnat şi Andrei Botez, candidat susţinut de Asociaţia Frends pentru Dezvoltare, care a avut votul a 90 de organizaţii, mai puţin de o treime din cele 304 voturi exprimate pentru Adriana Radu. Acest lucru este important şi în contextul în care din categoria "Organizaţii profesionale, think-tank-uri" sunt alţi 2 candidaţi câştigători desemnaţi şi alte domenii precum sănătatea, mediul, drepturile persoanelor vârstnice, protecţia consumatorilor şi altele sunt reprezentate doar parţial sau, după caz, nu sunt reprezentate deloc, prin urmare nu este vorba de o desemnare care să acopere un domeniu neacoperit de câştigătorii procesului electoral.





"În speranţa că actul menţionat este o eroare şi că Guvernul nu respinge egalitatea de gen şi nu este împotriva recunoaşterii şi respectării drepturilor femeilor, precum şi că acesta va înţelege să îşi respecte până la capăt propriile angajamente referitoare la acest proces, reprezentanţii desemnaţi ai societăţii civile în Plenul CES, câştigători ai procesului electoral de la nivelul societăţii civile, vă solicită, domnule prim-ministru, revenirea asupra deciziei şi numirea Adrianei Radu în locul domnului Horia Nicolescu Mihai. Totodată, susţinem modificarea legii astfel încât să fie clarificat rolul Guvernului de facilitare a procesului şi nu de decizie discreţionară asupra componenţei camerei reprezentanţilor societăţii civile în CES", conchid reprezentanţii Coaliţiei pentru Egalitate de Gen.