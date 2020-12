Șoferi băuți sau sub influența drogurilor, prinși în timpul unei razii în Capitală

Mai mulți șoferi aflați sub influența alcoolului sau a drogurilor au fost prinși, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în Capitală, de polițiștii rutieri, notează Mediafax. Un bărbat în vârsta de 34 de ani a fost oprit în zona bd.Beijing, iar polițiștii au constatat că era sub influența substanțelor psihoactive. El a fost dus la sediul INML pentru recoltare de probe biologice și pe numele lui a fost întocmit un dosar penal. Un alt șofer, în vârstă de 30 de ani, oprit tot pe bd. Beijing, era sub influența băuturilor alcoolice. Tânărul a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat o valoare de 0,34 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a primit o amendă în valoare de 1.305 lei și i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de 90 zile.Acțiune a Politiei Capitalei pentru depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența substanțelor psihoactive sau a băuturilor alcooliceÎn noaptea de 19/20 Decembrie a.c., polițiștii Brigăzii Rutiere au acționat pe principalele artere din municipiul București pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță rutieră, reducerea riscului rutier în rândul participanților la trafic și combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive.În cadrul acțiunii desfășurate de Poliția Capitalei în noaptea de sâmbătă spre duminică au fost date 88 de sancțiuni în valoare de peste 33.000 lei și au fost reținute 12 permise de conducere, cele mai multe pentru conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice și pentru depășirea regimului legal de viteză.De asemenea, au fost retrase și trei certificate de înmatriculare pentru deficiențele tehnice constatate la autoturisme.