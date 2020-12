Un ​ONG românesc se alătură altor 13 organizații din lume în susținerea eliberării deținuților pe motive religioase din China, Iran și Rusia

Reducerea persecuțiilor religioase peste tot în lume este o datorie democratică a tuturor țărilor care-și asumă garantarea și promovarea libertății religioase. Cu această ocazie, reamintim faptul că de aproape doi ani România a fost invitată atât de către Departamentul de Stat al SUA (a se vedea 2019 Report on International Religious Freedom: Romania ), cât și de partenerii europeni, să desemneze la nivel oficial un reprezentant național pentru promovarea libertății religioase (Special Envoy for the Promotion of Freedom of Religion or Belief - FoRB).