Cod galben în mai multe județe unde există riscul depunerii poleiului. La munte este anunțat viscol

Până la ora 10.00 este Cod galben în județele Bacău, Botoşani, Iași, zona joasă a județului Neamţ și în localitățile Huși, Stănilești, Duda-Epureni, Puiești, Codăești, Drânceni, Ivănești, Dragomirești, Zăpodeni, Solești, Băcești, Dumești, Iana, Voinești, Rebricea, Todirești, Pungești, Tăcuta, Ștefan cel Mare, Poienești, Bunești-Averești, Oșești, Pogana, Ivești, Miclești, Gherghești, Negrești, Delești, Tătărăni, Dănești, Gârceni, Boțești, Cozmești, Vulturești, Ferești, Coroiești, Arsura, Rafaila, Ciocani din județul Vaslui.În aceste zone se vor semnala precipitații sub formă de ploaie sau lapoviță, care vor depune polei.Tot până la ora 10.00 sunt sub Cod galben zonele montane din județele Maramureş și Bistriţa-Năsăud, unde se va semnala vânt cu rafale ce vor depăși 70-90 km/h, viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității.Un alt Cod galben de ceață, care reduce vizibilitatea sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, este valabil în Teleorman până la ora 9.00.