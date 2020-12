Cazul Barna care nu a putut vota la alegerile parlamentare 2020. Tetelu: ”Acesta e genul de situații pe care USR ar trebui să le rezolve”

Deputatul Dan Barna nu a putut vota la aceste alegeri parlamentare deși este primul pe lista de candidați pentru Camera Deputaților de la Sibiu. Președintele USR este în izolare în București.Dragoș Mușat (Tetelu) a spus în cadrul emisiunii HotNews LIVE că genul acesta de probleme ar trebui să fie rezolvate tocmai de un partid progresist cum este USR.„În România modul în care poți vota este complet deficitar. Este o realitate că există o sumă de oameni care trăiesc în alt oraș decât în orașul de reședință din diferite motive. De exemplu în București există o comunitate mare de oameni care nu sunt din București și, iată, la aceste alegeri nu au putut vota.Sunt sigur că o mare parte dintre ei sunt tineri activi care lucrează în business-uri sau în domenii liberale și care probabil că și-ar fi îndreptat votul către USR. Faptul că USR nu a putut să schimbe această situația până acum, că a fost un partid de 8% cum a spus domnul Barna, e de înțeles. Dar trebuie să o rezolve.Aici este cheia prin care USR poate dovedi că merită sau nu să guverneze: dacă vor găsi probleme la astfel de soluții. Sistemul merge în continuare, ei speră ca lumea va veni să-i voteze, dar va veni să-i voteze pe măsură ce le va rezolva problemele. Genul ăsta de probleme: că trebuie să te duci înapoi în Vaslui dacă ești din Vaslui pentru că nu poți vota pe liste speciale nu are nicio logică la parlamentare.USR încă nu am văzut că pune în dezbatere această problemă. Și iată, domnul Barna stă acasă iar dreptul fundamental de a vota îi este încălcat. Este absurd. Sistemul este comunist și logica este comunistă, iar eu nu-i văd pe ei, progresiștii, ieșind în față și să spună „hai să renunțăm la acest sistem comunist”.Pentru că polițistul trebuie să știe unde stai tu și în funcție de asta să poți să votezi. Poate e ok în Elveția dar în România nu e cazul. Dacă poți vota prin corespondență: dacă ești din Vasului dar nu trebuie să te duci acolo..trebuie să există o soluție. Americanii au votat de au rupt prin corespondență, noi nu am văzut la noi această discuție serioasă.Și iată că Universul face acum mișto de USR și-l pune pe președintele USR în situația de a nu putea vota. Este absurd. Eu sunt sincer trist pentru dumnealui pentru că nu a găsit o soluție pentru a putea să-și manifeste dreptul constituțional la vot. De ce? Pentru că dumnealui este aici și ar fi trebuit să vină urna mobilă din Sibiu pentru că domnul Barna are buletin de Sibiu”.