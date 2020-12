Rusia răspunde cu tupeu acuzațiilor NATO privind integritatea teritorială a Rep. Moldova: ”Trupele pacificatoare rusești se află în regiunea transnistreană în mod legal”

”Trupele pacificatoare rusești se află în regiunea transnistreană în mod legal. Am crezut că NATO are surse sigure și credibile de informații în „vecinătatea alianței”, așa cum a spus Stoltenberg, și că aceste surse i-ar putea spune despre acordurile ruso-moldovene relevante în acest sens, a declarat Maria Zaharova, într-un briefing, potrivit Unimedia ”Șederea contingentului militar rus, care face parte din forțele comune de menținere a păcii desfășurate acolo și asigură protecția depozitelor din satul Cobasna, se realizează legal. Timp de 28 de ani de prezență a operațiunii de menținere a păcii de pe Nistru, aceasta și-a dovedit eficacitatea, asigurând în mod fiabil pacea și stabilitatea în regiune", a mai spus Zaharova.Zaharova a mai susținut că Rusia se angajează să îndeplinească cu strictețe mandatul și sarcinile operațiunii de menținere a păcii: „Plecăm de la premisa că acest subiect se află în planul relațiilor bilaterale ruso-moldovenești”.„Aș dori să-l sfătuiesc pe secretarul general NATO să aibă grijă de membrii săi, în primul rând de Statele Unite și de prezența ilegală a acestora, de exemplu, în Siria", a adăugat ea. Aliaţii din NATO susţin cu fermitate integritatea teritorială şi independenţa Republicii Moldova, a declarat marţi secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, într-o conferinţă de presă la finalul primei zile a reuniunii miniştrilor de externe din ţările membre NATO la Bruxelles, conform site-ului oficial al Organizaţiei citat de Agerpres.„Aş dori să-l felicit pe noul preşedinte ales (Maia Sandu). Republica Moldova este un partener al NATO. Aştept cu nerăbdare să o întâlnesc la un moment dat, pentru că apreciem, desigur, şi cooperarea cu Moldova ca partener al Alianţei noastre”, a afirmat Stoltenberg.”Vedem cum Rusia a desfăşurat trupe prin încălcarea dorinţelor diferitelor guverne din vecinătatea noastră, cum Rusia a anexat ilegal Crimeea, cum continuă să destabilizeze estul Ucrainei, cum există trupe ruseşti în regiuni din Georgia şi, de asemenea, cum există trupe în Moldova, în Transnistria”, a declarat şeful NATO.„Şi această încălcare a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova este încă un exemplu al modului în care Rusia de prea multe ori nu respectă dreptul internaţional şi integritatea teritorială a ţărilor, inclusiv a Moldovei", a subliniat Stoltenberg.Declaraţiile secretarului general al NATO intervin după atacurile concertate ale Kremlinului din ultimele zile împotriva preşedintelui ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, care a afirmat că Rusia trebuie să-şi retragă Grupul Operativ de Trupe Ruse (GOTR) din regiunea transnistreană, iar misiunea de pace rusească să fie înlocuită cu una civilă, cu mandat internaţional, sub auspiciile OSCE şi ONU.