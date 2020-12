Bogdan Mateescu, după ce a fost ales șef al CSM: Secţia specială, aşa cum este organizată astăzi, nu este eficientă

Declarația pare să semnaleze o schimbare de atitudine, în condițiile în care, potrivit unei știri publicate de Agerpres în 2019, „Bogdan Mateescu s-a pronunţat în mai multe rânduri pentru desfiinţarea Secţiei speciale pentru anchetarea magistraţilor”.La jumătatea anului trecut, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis o cerere a Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) de redeschidere a anchetei într-un dosar pe numele judecătorului Bogdan Mateescu, dosar închis în anul 2018 de către DNA.Întrebat joi de jurnalişti dacă mai susţine desfiinţarea SIIJ, Mateescu a răspuns: "Astfel cum este organizată astăzi, nu este eficientă. Împreună, în schimb, cu sistemul judiciar, cu partenerii noştri, în crearea unei propuneri corespunzătoare va trebui să găsim o soluţie astfel încât drepturile şi libertăţile şi independenţa judecătorului să fie respectate, însă, în acelaşi timp, să asigurăm eficienţa sub aspectul tragerii la răspundere penală şi a magistraţilor care greşesc".Bogdan Mateescu a dat asigurări că justiţia în independenţa sa nu se disociază de ideea de responsabilitate."Este o onoare şi o imensă responsabilitate pentru mine, mai ales în condiţiile în care ne aşteaptă un an extraordinar de dificil, în contextul destul de dificil în care ne aflăm şi în contextul modificării legilor Justiţiei. Vreau să asigur magistratura că în CSM va avea în continuare un sprijin. Consiliul se va preocupa şi anul viitor pentru apărarea în termenii cei mai optimi a independenţei sale. În acelaşi timp, vreau să îi asigur pe toţi, inclusiv societatea în ansamblul ei, că justiţia în independenţa sa nu se disociază de ideea de responsabilitate şi că vă rog pe toţi cei care ne urmăriţi să veniţi cu sprijin şi înţelegere către puterea judecătorească pentru că ea reprezintă ultimul bastion şi cel mai important al respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale dumneavoastră", a declarat Bogdan Mateescu, după şedinţa plenului CSM.Judecătorul Bogdan Mateescu a fost ales, joi, în funcţia de preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii cu 13 voturi ''pentru'', trei ''împotrivă'' şi două voturi nule.Potrivit Constituţiei şi Legii 317/2004 privind CSM, Consiliul este condus de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, care fac parte din secţii diferite, pentru un mandat de un an, care nu poate fi reînnoit.