VIDEO Învârtita ca la Brăila. Subprefectul județului s-a încurcat în timp ce saluta Garda de Onoare

Subprefectul cu atribuții de prefect al județului Brăila, Simona Drăghincescu, a fost surprins într-o situație amuzantă în timpul ceremoniilor dedicate Zilei Naționale a României.

Simona Drăghincescu a încălcat protocolul și potrivit Mediafax a făcut dreapta împrejur în fața Gărzii de Onoare și apoi s-a învârtit de două ori în loc înainte de a pleca din fața soldaților.

Ceremonia s-a desfășurat marți în centrul orașului Brăila, iar ulterior, Drăghincescu a postat un mesaj pe Facebook despre ziua de 1 Decembrie.

„Sărbătorim astăzi împreună Ziua Națională a României, cu recunoștință pentru sacrificiul și înțelepciunea înaintașilor noștri, care au făcut posibilă România Mare, dar și cu încredere și speranță în viitorul pe care noi, ca națiune, alegem să-l construim, în acord cu valorile democrației și libertății. Ca de fiecare dată, Ziua Marii Uniri este un îndemn la unitate, solidaritate și mândrie națională. 1 Decembrie ne amintește, an de an, că această națiune are forța de a-și împlini marile idealuri, chiar în pofida celor mai potrivnice circumstanțe istorice”, scrie în mesajul Simonei Drăghincescu, subprefectul cu atribuții de prefect al județului Brăila.

Simona Drăghincescu a fost numită subprefect al județului Brăila în luna iulie, iar în luna august a primit atribuții de prefect, după retragerea persoanei care ocupa această funcție.