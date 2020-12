Toamna 2020, în top 3 cele mai călduroase toamne din ultimii aproape 60 de ani

Toamna 2020 este a treia cea mai călduroasă toamnă din ultimii aproape 60 de ani, iar luna noiembrie a acestui an este una dintre cele mai secetoase din 1961 încoace, potrivit meteorologilor.





Potrivit unui comunicat transmis marți de Administraţia Naţională de Meteorologie și citat de News.ro, în noiembrie, cantitatea medie de precipitaţii a fost de doar 40% din norma acestei luni, respectiv 18,3 litri pe metru pătrat.

Astfel, luna noiembrie 2020 este a cincea cea mai secetoasă lună din 1961 încoace. Cea mai secetoasă lună noiembrie s-a înregistrat în 2011 (1.2 l/mp), deceniul 2011-2020 înregistrând astfel două luni noiembrie în top 5 cele mai secetoase. În Dobrogea, cantitatea medie de precipitații a fost peste media climatologică cu doar 4.9 l/mp (39.7 l/mp, fata de 34.8 l/mp/1981-2010), iar în restul regiunilor acestea au fost deficitare, situându-se între 21%...49% din valorile medii lunare la nivel regional.

Conform meteorologilor, din punct de vedere termic, abaterea termică a lunii noiembrie 2020 este de 0.4 grade C, faţă de media multianuală lunară, însă toamna 2020 este pe locul 3 cea mai călduroasă toamnă, cu o abatere de 1.9 grade C, după 2019 (2.9 gr. C) şi 2012 (2.4 gr. C). Septembrie 2020 a fost a treia lună cea mai caldă începând din 1961, iar octombrie 2020, a doua cea mai caldă.