România a primit a treia tranșă de trei miliarde de euro din împrumutul de la Comisia Europeană

Comisia Europeană a plătit marţi a treia tranşă, în valoare de 8,5 miliarde de euro, din împrumutul acordat în cadrul instrumentului SURE către cinci state membre, între care și România, a anunțat Executivul comunitar.

România a primit 3 miliarde de euro, Belgia - 2 miliarde de euro, Ungaria - 200 de milioane euro, Portugalia – 3 miliarde euro, iar Slovacia - 300 de milioane de euro.





Acest sprijin, sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase, le va permite respectivelor state membre să facă față creșterilor bruște ale cheltuielilor publice pentru menținerea locurilor de muncă. Mai exact, sprijinul financiar va contribui la acoperirea costurilor legate direct de finanțarea sistemelor naționale de șomaj tehnic și a altor măsuri similare instituite ca răspuns la pandemia de COVID-19 și destinate inclusiv lucrătorilor independenți.





Potrivit Comisiei Europene, cu sprijinul financiar acordat astăzi, 15 state membre au primit aproximativ 40 de miliarde de euro în cadrul instrumentului SURE al UE în perioada cuprinsă între sfârșitul lunii octombrie și sfârșitul lunii noiembrie. Odată ce se vor aloca toate sumele în cadrul SURE, România va primi 4,1 miliarde de euro, Belgia - 7,8 miliarde de euro, Ungaria – 504 milioane de euro, Portugalia – 5,9 miliarde euro, iar Slovacia – 631 milioane de euro.





Sprijinul financiar acordat astăzi este o consecință a celei de a treia emisiuni de obligațiuni cu impact social în cadrul instrumentului UE SURE, care a fost supralicitată de peste 13 ori mai mult. Acest lucru s-a reflectat în prețuri avantajoase, ceea ce înseamnă că statele membre vor primi sub formă de împrumuturi mai mult decât vor trebui să ramburseze.





Până în prezent, Comisia a propus acordarea unui sprijin financiar în valoare de 90,3 miliarde euro pentru 18 state membre. Viitoarele tranșe ale sprijinului vor fi acordate în cursul următoarelor luni, odată încheiate respectivele emisiuni de obligațiuni.





"Odată cu cea de a treia emisiune SURE de succes din acest an, am pus la dispoziția unui număr de 15 state membre aproximativ 40 de miliarde EUR pentru a le sprijini în atenuarea impactului social al actualei pandemii de COVID-19. Acest sprijin va ajuta întreprinderile să își păstreze angajații. Programul SURE este o dovadă a angajamentului UE de a furniza rapid statelor membre mijloacele financiare de urgență necesare pentru a depăși această criză. Eticheta de „obligațiuni cu impact social” reprezintă o garanție pentru investitori că banii vor fi investiți în proiecte sociale și sustenabile, combinând astfel tranzacțiile financiare cu prioritățile noastre politice”, a declarat comisarul european Johannes Hahn, responsabil cu bugetul și administrația.

Context





La 24 noiembrie, Comisia Europeană a emis cea de a treia obligațiune cu impact social în cadrul instrumentului SURE al UE, cu o valoare totală de 8,5 miliarde de euro. Emisiunea a constat într-o singură tranșă, scadentă pentru rambursare în iulie 2035. Obligațiunile emise de UE în cadrul SURE beneficiază de eticheta „obligațiuni cu impact social”.