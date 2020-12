USR PLUS acuză guvernul PNL că își bate joc de români: Au decis noaptea ca hoții prelungirea carantinei în Alba Iulia

"Amatorism şi lipsă de respect! Aşa ar putea fi caracterizată bâlbâiala Guvernului, Instituţiei Prefectului şi Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în problema carantinei impusă municipiului Alba Iulia. O zi întreagă, prefectul şi liderii locali ai PNL s-au fotografiat mândri la festivităţi şi au zâmbit frumos oamenilor, ca apoi, la lăsarea întunericului, să îşi amintească de pandemie. Au tăcut mâlc o zi întreagă şi au uitat de virus, de presiunea de pe sistemul sanitar, de oameni. (...). Speriaţi de faptul că mii de oameni vin la Alba Iulia pentru încărcătura spirituală a locului, nu pentru politicieni şi discursurile acestora, liberalii au intrat în fibrilaţii. Astfel, noaptea ca hoţii, aşa cum le place politicienilor tradiţionali să ia decizii, au hotărât că e mai bine să ţină Alba Iulia în carantină", se susţine într-un comunicat.Cei de la USR PLUS adaugă că nu contestă importanţa unor măsuri serioase pentru prevenirea virusului SARS-COV-2, însă arată că au "multe semne de întrebare privind profesionalismul" celor care ar trebui să decidă şi să aplice aceste măsuri."Nu contestăm carantina, însă contestăm modul total lipsit de profesionalism prin care aceasta este impusă. (...). Guvernul şi PNL îşi bat joc în cel mai josnic mod de români şi demonstrează, dacă mai era nevoie, că sunt lipsiţi de profesionalism şi sunt total depăşiţi în gestionarea pandemiei. Mai mult, prin măsura luată noaptea trecută, liberalii demonstrează că Alba Iulia şi Ziua Naţională contează doar în calculele lor electorale, iar în rest îşi şterg picioarele pe valorile naţionale", mai susţin cei de la USR PLUS.Alianţa USR PLUS Alba cere public prefectului Nicolae Albu să ofere informaţii "clare" privind decizia de prelungire a măsurii de carantinare a municipiului Alba Iulia şi să explice de ce această decizie a fost luată "târziu în noapte".Carantina nu a fost ridicată din 1 Decembrie în municipiile Alba Iulia, Blaj şi comuna Ciugud, chiar dacă iniţial autorităţile aprobaseră luni seară o decizie în acest sens, fiind în cele din urmă dispusă prelungirea carantinei cu încă 7 zile, deoarece în aceste localităţi rata de incidenţă a rămas ridicată, potrivit unei precizări de presă transmise, marţi dimineaţă, de Instituţia Prefectului judeţul Alba și citate de Agerpres."Această decizie de reanalizare are la bază inclusiv faptul că în municipiul Alba Iulia este preconizată o afluenţă mare de public ocazionată de sărbătorirea Zilei Naţionale a României, fapt ce ar reprezenta un element de risc suplimentar de infectare cu noul coronavirus atât pentru locuitorii UAT-urilor vizate, cât şi pentru persoanele care vin din alte localităţi", se subliniază în precizarea de presă.Rata de infectare este de 8,29 în Alba Iulia. Municipiul a intrat în carantină în 17 noiembrie pentru 14 zile. Decizia de prelungire a măsurii pentru încă 7 zile a fost aprobată de şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, dar încă nu a fost publicată în Monitorul Oficial.